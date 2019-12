Tiede

Valaan sarvella kelpaa mätkiä ja mitata luottamusta

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maitovalaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sarvesta

viikon eläin oli itseoikeutetusti kettu, joka kävi tunnustelemassa hallituskriisiä Valtioneuvoston linnan edustalla. Kansanperinne kertoo, että ”jos kettu juoksee talon läheisyydessä, se tietää pikaista asukkaiden muutosta”. Me täällä eläintoimituksessa tunnemme syvää sielunyhteyttä repolaiseen ja lähetämme hänelle lämpimät terveiset.Mutta olisiko teillä nyt hetki aikaa keskustella sarvivalaasta? Tämä arktisten vesien veikeä valas nousi pinnalle Lontoon puukkoiskuissa, kun puolalainen kokki mätki hyökkääjää sarvivalaan sarvella.Sarvivalaan sarvi onkin melkoinen astalo. Se voi olla jopa kolme metriä pitkä ja painaa kymmenen kiloa. Oikeastaan uloke ei ole sarvi, vaan syöksyhammas. Urosvalailla vasen kulmahammas kasvaa yläleuasta huulen läpi kierteiseksi sarveksi.sukuinen sarvivalas on pönkeä jötkäle. Eläin on ison farmariauton kokoinen: viisi metriä pitkä ja painaa 1 600 kiloa. Päälle tulee vielä se syöksyhammas.Sarvivalaan nimi useissa kielissä on johdettu muinaisnorjasta: nár hval eli ruumisvalas. Valaan kelmeä väritys muistuttaa hukkuneiden merimiesten kalmoja.Ei tiedetä, mihin valas sarveaan käyttää. Syöksyhampaassa on herkkä tuntoaisti, joten ehkä valas aistii sillä meriveden suolapitoisuuden muutoksia. Kun kaksi urosvalasta kohtaa, ne hierovat sarviaan yhteen. Syytä tähänkään ei tiedetä. Kenties ne mittaavat luottamusta ja toimintaedellytyksiä.On kuitenkin myös niin, että mitä pidempi sarvi, sitä isommat kivekset. Tämä todettiin, kun tutkijat ottivat mittoja inuiittien pyytämistä sarvivalaista. Harvinaisissa tapauksissa uroksilla voi olla kaksikin sarvea, ja toisinaan syöksyhammas kasvaa naaraillekin.saattaa olla hyötyä saalistaessa. On havaittu, että valaat mätkivät sarvellaan turskia tainnoksiin ja hotkivat ne sitten suihinsa. Valaat osaavat pyöritellä kaloja varsin ketterästi.Syöksyhammas on muuten sanana veikeä. Onko vastaavasti olemassa esimerkiksi juoksukorva? Torjuntavarvas? Rynnäkkö­penis?