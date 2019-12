Tutkijat kehittävät kerran kuussa otettavaa e-pilleriä, joka aukeaa vatsassa yli viisi senttiä leveäksi tähdeksi

Tiede

Tutkijat kehittävät kerran kuussa otettavaa e-pilleriä, joka aukeaa vatsassa yli viisi senttiä leveäksi tähdek

Yhdysvaltalaistutkijat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pillerin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miten

Tähden muotoisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin yliopiston

Sakaramallista

Onko