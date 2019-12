Tiede

Tutkimus: Kasvit vinkuvat, kun niitä piinataan

Kasvien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kasvitieteilijät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkijoiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jotkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kasveilla

Kuivuuden

Tupakka

New Scientistin