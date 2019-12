Tiede

Kiinalaistutkijat loivat sian ja apinan yhdistelmiä – eläimet kuolivat alle viikossa

Kiinassa

Apinasioissa oli makakien soluja useissa kudoksissa ja elimissä.

Solubiologi

Apinasiat

”Tämä koe ei ollut kovin kannustava.”

Kantasolubiologi

Kimeeraeläimiä

Nakauchi oli kasvattanut hiiren, jolla oli syntyjään diabetes.

Hiiren

Ihmissikojen