Miksi ihmisillä on kulmakarvat?

Miksi vispipuuron väri ja maku muuttuu, kun sitä vispataan?

Kuinka isoja tähdet ovat?

Kuinka monta vuotta ihmiset elivät kivikaudella?

Miksi leikkipuiston seisottava karuselli pyörii hitaammin, jos nojaa ulospäin, ja kovemmin, jos vetää itsensä keskelle?

ajatellaan olevan ainakin kaksi tehtävää.Ensinnäkin ne estävät sateen ja hien valumista silmiin.Yhdessä silmäripsien kanssa ne myös suojaavat silmiä roskilta.Lisäksi kulmakarvat ovat tärkeät ihmisten välisessä viestinnässä. Ihmisellä on eläinkunnan ilmeikkäimmät kasvot.Kulmakarvat korostavat kasvojen ilmeitä. Niiden asento muuttuu, kun ihminen on vaikkapa hämmästynyt tai harmissaan.Kulmakarvojen avulla voimme siis viestiä ilman sanoja.vispipuuro on perinteinen herkku. Se tehdään usein happamista marjoista, kuten punaherukoista tai puolukoista. Sen makuun ja väriin vaikuttavat monet tekijät yhdessä.Ensin marjat keitetään kuumassa vedessä. Sitten sekaan heitetään mannasuurimot ja yleensä myös sokeria.Mehukeitto näyttää tummemmalta ennen mannasuurimoiden lisäämistä.Vehnäpitoiset mannasuurimot suurustavat eli paksuntavat mehukeittoa ja muokkaavat makua kuten sokerikin. Puuro jäähdytetään viileäksi ja sitten vispataan.Vispauksessa massaan sekoittuu ilmaa. Tämä vaahdottaminen lisää vispipuuron tilavuutta samoin kuin puhaltaminen lisää ilmaa ilmapalloon. Samalla värimolekyyleille tulee enemmän tilaa ympärilleen ja silmillä nähty väri laimenee.Vaahtoutumisessa mannasuurimoilla on tärkeä rooli. Suurimot turpoavat ja vahvistavat vaahdolle vahvan perustan.Sähkövatkaimella vispipuuro muuttuu helpommin vaaleammaksi kuin käsin vispattuna. Koneessa on usein enemmän voimaa kuin käsissä.näyttävät pieniltä, mutta se johtuu siitä, että Aurinkoa lukuun ottamatta ne ovat käsittämättömän kaukana.Aurinko on noin 149,6 miljoonan kilometrin päässä meistä. Toiseksi lähin tähti Proxima Centauri on jo noin 4,2 valovuoden etäisyydellä. Yksi valovuosi on 9,46 biljoonaa eli miljoonaa miljoonaa kilometriä.Todellisuudessa tähdet ovat valtavan isoja.Lähitähtemme Aurinko on halkaisijaltaan eli läpimitaltaan noin 1 400 000 kilometriä, eli se on yli sata kertaa niin suuri kuin Maa.Suurin osa tähdistä on vähän Aurinkoa pienempiä, mutta avaruudessa killuu myös valtavan paljon isompia tähtiä. Suurin tunnettu tähti on UY Scuti, joka on halkaisijaltaan noin 1 700 kertaa Auringon kokoinen.Jos kuvitellaan, että maapallo olisi nuppineulan nupin kokoinen, olisi Aurinko suurin piirtein appelsiinin kokoinen. UY Scuti olisi kokonaisen jalkapallo­stadionin laajuinen.tähtitieteen tohtorikoulutettavaHelsingin yliopistoihmisten elinaika oli yleensä lyhyempi kuin nykypäivän ihmisten.Nuorimmat Suomessa ja lähialueilla haudatuista ihmisistä olivat tutkimusten mukaan vastasyntyneitä ja vanhimmat 50–60-vuotiaita. Aikuisiksi selviytyneistä suurin osa kuoli noin 20 ja 40 ikävuoden välillä. Elinikä oli suurin piirtein sama myös muualla maailmassa.Suomen lähistön kivikautisilta hautausmailta ei ole löytynyt varmuudella iäkkäiksi vanhuksiksi eläneitä ihmisiä.Ranskasta on sen sijaan löydetty hautapaikka, johon on haudattu selvästi pitkän elämän elänyt mies. Tutkimukset ovat paljastaneet, että häneltä putosi osa hampaista jo elinaikana.Ilmeisesti miehen ruoka piti soseuttaa tai jauhaa, jotta hän pystyi syömään. Vaikuttaa siltä, ettei hän olisi voinut elää vanhuusvuosiin saakka ilman hyvää huolenpitoa.Kauan sitten kuolleiden ihmisten elinikä pystytään arvioimaan tutkimalla muun muassa luurankojen hampaita.Mikäli luurangolla on maitohampaita tai puhkea­mattomia rautahampaita, ihminen oli kuollessaan lapsi. Kuluneet hampaat kertovat aikuisesta.Kivikaudella hampaita käytettiin tosin myös työvälineinä, joten kaikki kuluma hampaissa ei johdu vain iästä.Siksi luiden tutkijoiden on toisinaan vaikeaa määrittää aikuisten vainajien ikää tarkasti.

Petja Kuronen, 10

on kyse mekaniikan säilymislaista. Sen mukaan pyörivän kappaleen pyörimismäärä säilyy, jos kappaleeseen ei kohdistu ulkoisia voimia.Kappaleen pyörimismäärä riippuu kahdesta asiasta: pyörimisen nopeudesta ja kappaleen osien etäisyydestä pyörimisen keskipisteestä eli akselista.Jos toinen näistä pienenee, toinen kasvaa ja päinvastoin.Karusellin kohdalla kappaleen muodostavat itse karuselli ja sen mukana pyörivä lapsi.Jos lapsi ojentaa kätensä suoraksi, pyörivä massa siirtyy kauemmaksi pyörimisakselista. Jotta pyörimismäärä säilyisi, on samalla pyörimisnopeuden pienennyttävä.Jos lapsi vetää itsensä lähelle karusellin akselia, pyörivä massa on lähempänä akselia. Silloin täytyy vastaavasti pyörimis­nopeuden kasvaa, jotta pyörimismäärä olisi yhä sama.Ilmiötä käyttävät hyväkseen taitoluistelijat. He voivat pirueteissa säädellä pyörimis­nopeuttaan ojentamalla tai koukistamalla käsiään ja jalkojaan.