Tiede

Suomalaistutkimus: Pitkät työpäivät lihottavat, ruumiillinenkaan työ ei estä kilojen karttumista

Normaalipainoisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkijat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pisintä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Liikkuminen voi vähentyä ja ruokavalio olla epäterveellinen.”

Tutkijat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ylenmääräinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimuksen

Yletön