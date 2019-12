Ruotsalaistutkimus: Tekosyvälliset ajatelmat uppoavat parhaiten arvokonservatiiveihin ja vihreiden kannattajiin

Tiede

Ruotsalaistutkimus: Tekosyvälliset ajatelmat uppoavat parhaiten arvokonservatiiveihin ja vihreiden kannattajii

Sekä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkijat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aiemmassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oikealla

Vaikka

Myös