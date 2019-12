Tiede

tarvitsee vettä, jotta se voi elää. Metsässä kuusi ottaa vettä maasta juurillaan ja siirtää sitä rungon sisäpuolella eri puolille. Samalla kulkevat ravinteet.Vesi etenee kuusessa neulasiin, joista sitä haihtuu ilmaan. Vettä haihtuu puiden ilma­raoista huomattavia määriä. Yhden kuusen on arvioitu haihduttavan metsässä vettä jopa kymmeniä litroja vuorokaudessa. Haihtuva määrä riippuu ympäristön lämpötilasta, tuulesta ja saatavan veden määrästä.Kun kuusi on kaadettu ja tuotu sisälle, se tarvitsee yhä vettä. Kuusen jalasta vesi siirtyy ylemmäs runkoon. Vettä haihtuu joulukuusen neulasista huoneilmaan. Kuusen ei siis tarvitse käydä pissalla metsässä eikä sittenkään, kun se on tuotu sisälle.Jos puiden pitäisi käydä pissalla, ne näyttäisivät hyvin erilaisilta. Puiden vedenotto ja haihdutus toimivat hyvin, joten muulle rakenteelle ei ole tarvetta.lähettää matkaan joko elävä olento tai luonnon­ilmiö. Ihmisen puhe ja tähden lähettämä valo ovat tällaisia signaaleja.Puhe kulkee ilmassa ääniaaltoina, ja se sisältää yleensä viestin. Tähden lähettämä valo kertoo tähden ominaisuuksista, muttei sisällä mitään viestiä.Ihminen on rakentanut laitteita, joilla voi kuljettaa viestejä sellaisillakin signaaleilla, joita ei voi ilman laitteita ymmärtää.Radioaalloilla voidaan kuljettaa esimerkiksi puhetta, kun se saatetaan matkaan radiolähettimestä ja otetaan vastaan radiovastaanottimella.Signaali ja sen kuljettama viesti lähetetään satelliittiin radioaaltoina maa-asemalta. Satelliitti ottaa sen vastaan ja lähettää takaisin maahan toisilla radioaalloilla, jotka voidaan ottaa vastaan vaikkapa lautasantennilla.Näin satelliitti toimii viestin välittäjänä. Se käyttää tehtävässään radioaalloista muodostuvia signaaleita.Jokaisen ihmisen molemmat silmät ovat ainutlaatuiset.Eri ihmisten silmissä on usein joitakin samoja ominaisuuksia. Silmät esimerkiksi näyttävät samanvärisiltä tai niissä voi olla saman­vahvuisia silmälaseja vaativa taittovirhe.Jokaisen silmän verisuonitus on kuitenkin erilainen. Monella ihmisellä omanlainen veri­suonisto näkyy jo silmän pinnalla valkoisen kovakalvon päällä.Lukuisat verisuonet silmän sisällä näkee silmämikroskoopilla tai silmänpohjista otetuissa valokuvissa.Myös silmien värin määrittelevä värikalvo on jokaisessa silmässä omanlaisensa. Värikalvon hienot ja ainutlaatuiset yksityiskohdat tulevat esiin silmämikroskoopilla. Ihmisten lisäksi myös muilla eläinyksilöillä on omanlaisensa silmät.on enemmän poikia kuin tyttöjä. Tämä johtuu siitä, että poikia syntyy hieman enemmän.Yhdistyneiden kansakuntien arvion mukaan 0–14-vuotiaita poikia oli noin 998 miljoonaa ja tyttöjä noin 933 miljoonaa vuonna 2015. Poikia oli tuona vuonna siis 65 miljoonaa enemmän kuin tyttöjä.Määriä voi verrata niinkin, että jos maailmassa olisi vain tuhat lasta, heistä 517 olisi poikia ja 483 tyttöjä.Miehillä on lyhyempi elinikä kuin naisilla, joten tietyssä iässä miesten ja naisten määrä tasoittuu. Yhdistyneiden kansakuntien arvion mukaan miehiä oli vuonna 2015 yhteensä 3 720 miljoonaa ja naisia 3 660 miljoonaa.Myös Suomessa poikia on enemmän kuin tyttöjä, mutta toisin kuin koko maailmassa­, täällä naisia on lopulta hieman enemmän kuin miehiä. Suomalaisten miesten ja naisten määrä tasoittuu Suomessa noin 60 vuoden iässäon kalojen munia, joista niiden poikaset kehittyvät.Ruokapöytiin päätyvä kalan mäti on otettu pyydystetyistä kaloista. Koska kala ei enää ole hengissä, se ei tunne surua eikä mitään muutakaan.Ihminen ottaa mädin kaloista ennen sen kutemista eli munimista. Luonnossa monet kalat ja eläimet herkuttelevat mädillä sitä löytäessään. Yleensä kala­emot poistuvat paikalta mädin kudettuaan.Oman onnensa varaan jäänyt mäti onkin aika helppo saalis. Siksi kalaemo tuottaa pieniä mätimunia valtavasti. Vain pieni osa niistä kuoriutuu kalanpoikasiksi, ja vielä pienempi osa kasvaa aikuisiksi.Jotkin kalalajit ovat kehittäneet keinoja mädin varjeluun mätirosvoilta. Kuhaisät jäävät var­tioimaan mätiä ja ärhentelevät varsin äksyinä häiritsijöille. Siloneulat puolestaan kantavat kehittyvää mätiä turvassa vatsapoimussaan.Ahvenen mäti taas maistuu niin pahalta, että herkkusuut jättävät sen rauhaan.