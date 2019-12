Tiede

Euroopan komissio hyväksyi masennusta hoitavan nenäsuihkeen käytön

Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Esketamiini

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juuri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Korkeilan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tulevaisuudessa

Ketamiini

Ketamiini