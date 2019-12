Tiede

Boeing laukaisi miehittämättömän avaruuskapselin kansainväliselle avaruusasemalle

Boeing

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Starliner

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mikäli