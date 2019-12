Tiede

osa ihmisistä on tosiaan oikeakätisiä kaikkialla maailmassa. Noin joka kymmenes ihminen on vasenkätinen.Vaikka vasenkätisyys on kaikkien tuntema tosiseikka, vieläkään ei ole varmuutta siitä, miten kätisyys määräytyy. Vasenkätisyyttä aiheuttavia perintötekijöitä on etsitty ahkerasti, mutta yhtään varmaa geeniä ei ole löydetty.Se tiedetään, että vasenkätisillä vanhemmilla on hieman suurempi todennäköisyys saada vasenkätisiä lapsia kuin oikeakätisillä. Ero ei kuitenkaan ole suuri. Geenit selittävät siis vain pienen osan vasenkätisyydestä.Kätisyys liittyy nykytietojen mukaan vasemman ja oikean aivopuoliskon työnjakoon.Eroja näkyy jo pienillä vauvoilla. Vasenkätiset haluavat ihan pienenä esimerkiksi ottaa lusikan mieluummin vasempaan kuin oikeaan käteen.Kehityksen myötä erottuu lopulta, onko kyseessä umpivasuri vai enemmän molempikätinen, joka tekee toisia asioita vasemmalla ja toisia oikealla kädellä. Oikeakätiset taas tekevät yleensä melkein kaikkia asioita mieluiten oikealla vauvaiästä lähtien.mukaan piereskely on huvittanut ihmisiä vuosituhansia. Kaasupäästömme ovat melkoisen tasa-arvoisia: ne huvittavat yleensä naisia ja miehiä, ministereitä ja duunareita sekä lapsia ja aikuisia.Varmaa syytä piereskelyn huvittavuudelle ei ole kuitenkaan tiedossa. Aiheesta ei ole juuri tehty tieteellisiä tutkimuksia.Todennäköisesti syy kuitenkin liittyy kehonhallinnan katkeamiseen. Tavallisesti ihmiset nimittäin luulevat tai uskottelevat muille olevansa kehonsa valtiaita ja tekemisissään yleviä, kunnes välillä saattaa kuulua ”prööt”. Pieru rikkoo kuvitelmat siitä, millaisia ihmisten pitäisi olla toistensa seurassa.Kyse on eräästä huumorin ytimessä olevasta seikasta: kun asiat eivät solju niin kuin etukäteen luulisi, se on usein huvittavaa.Piereskely kuuluu samaan sarjaan röyhtäyksen ja kompastumisen kanssa. Kaikissa niissä kehoa ei hallita tavanomaiseen tapaan ja käytöstavat horjuvat.Toisaalta on mielenkiintoista, miksi vaikkapa hikka tai aivastaminen ei ole yhtä hauskaa. Siihen ei ole ainakaan toistaiseksi täysin varmaa vastausta.valot edustavat vanhaa tekniikkaa. Uudemmat lamput antavat valkeaa valoa.Katujen valaistus on aina pyritty hoitamaan energiatehokkaasti. 1980-luvun lopussa käyttöön otettiin korkeapainenatriumvalaisimet, jotka säästivät valtavasti sähköä.Haittapuolena niiden valo oli kuitenkin keltaista, minkä tähden esimerkiksi värit toistuvat niiden valossa huonosti.2000-luvun alussa tulivat vielä säästävämmät ledit, joiden valon sävy voidaan määrittää vapaasti. Niinpä niistä tehtiin valkeita.Ne korvaavat hiljalleen vanhat keltaiset lamput ympäri kaupunkia. Koska vanhoja lamppuja on kuitenkin paljon, tähän voi mennä kymmenen vuotta.On myös tuoretta tutkimusta, jonka mukaan keltainen valo häiritsisi luonnoneläimiä vähemmän kuin valkea valo. Jos tutkimustulokset osoittautuvat oikeiksi, saattaa olla, että valot pyritään jättämään keltaisiksi puistoissa ja muilla alueilla, jossa on luontoa ja eläimiä liikkuu runsaasti.ovat maalla elävien selkärankaisten eläinten ominaisuus. Kaikilla niillä on enintään viisi varvasta. Suurimmalla osalla on vähemmän. Täydet viisi varvasta on esimerkiksi ihmisellä, näädällä ja ahmalla.Kontiainen ja pandat ovat kuitenkin poikkeuksia. Niillä on etujaloissa kuusi varvasta tai sormea. Se, puhutaanko varpaista vai sormista, riippuu näkökulmasta. Monilla eläimillä ei ole selkeästi erikseen käsiä ja jalkoja.Pandoilla tuota kuudetta uloketta kutsutaan useimmiten ylimääräiseksi peukaloksi. Se ei oikeastaan kuitenkaan ole sormi eikä varvaskaan, vaan pitkäksi venähtänyt ranteen luu. Tuon luun avulla panda voi tarttua syödessään bambun oksiin.Kontiaisen ylimääräinen varvas tai sormi taas tekee sen etujaloista lapiomaiset. Ne sopivat näin erinomaisesti kaivamiseen.Maaselkärankaisten varpaiden lukumääräksi vakiintui enintään viisi noin 350 miljoonaa vuotta sitten.Ensimmäiset maaselkärankaiset eli sammakkoeläinten esivanhemmat acanthostegaillat elivät jo kymmenen miljoonaa vuotta aiemmin. Niillä oli peräti kahdeksan varvasta.syöminen olisi varmasti todella vaikeaa, ihan noin käytännössä. Esimerkiksi raajan leikkaaminen irti eli amputointi turvallisesti ei ole ihan helppoa kirurgillekaan, puhumattakaan, että sen joutuisi tekemään itse itselleen.Käytännössä nälkäkuolemalta tuskin voisi siis pelastua itseään syömällä.Kysymystä voisi kuitenkin lähestyä vähän realistisemmin: entä jos jäisi autiolle kiviluodolle vain lehmä seuranaan, sel­viäisikö hengissä syömällä lehmää?Aluksi lehmän syöminen kyllä pitää hengissä, jos jostain saisi myös vettä juotavaksi.Lehmän lihasta – kuten ihmisen lihasta – saa energiaa valkuaisaineiden ja rasvan muodossa. Mutta sen enempää lehmän kuin ihmisen liha ei sisällä kaikkia tarvitsemiamme vitamiineja, joten kovin pitkään sen sisältämä energia ei yksinään auta. Jossain vaiheessa ihminen tarvitsisi myös muuta ruokaa.Käytännössä tosin lehmä olisi tullut syödyksi ja nälkä alkaisi vaivata jo ennen kuin vitamiineista tulee puutosta.