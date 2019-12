Tiede

Jupiterista löytyi joulukoristeilta näyttävä myrskyjen rykelmä

Kaasuplaneetta

Jupiteria

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Etelänavalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aiemmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toisella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juno