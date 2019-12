Tiede

Juhlava ja himoittu kulta syntyi hurjissa oloissa, kuolevissa tähdissä ja neutronitähtien törmäyksissä

”Tule

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helpoin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kulta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Newtonkaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kullan

Vasta

Kultaa

Maapallo

Kullan

Ihmiskunta

Kullalla

Kultaa