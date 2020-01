Tiede otti viime vuonna harppauksia ja järkytti: Musta aukko kuvattiin, maailma kohahti geneettisesti muokatuista kiinalaisvauvoista

Tiede

Tiede otti viime vuonna harppauksia ja järkytti: Musta aukko kuvattiin, maailma kohahti geneettisesti muokatui

Avaruus, tähtitiede

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Heti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pienempien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valkoinen

Elokuussa

Teknologia, teknojätit

Google

Tekoäly, robotit

Biologia, Lääketiede

Marraskuussa

Yhdysvalloissa

Suoliston

Ilmasto, ympäristö

Paleontologia

Eteläisessä

Muut tieteet, Nobelit