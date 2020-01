Tiede

Kaivajahämähäkki värjöttelee maakuopassaan Australian maastopalojen alla – Selviääkö se?

Australian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaivajahämähäkki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maailman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Se

metsäpaloissa on arvioitu kuolleen miljardi selkärankaista. Siis tuhat miljoonaa eläintä. Kenguruita, koaloita, vompatteja, vallabeja. Niitä Australian eksoottisia otuksia, joista meillä luetaan lastenkirjoissa.Entäpä selkärangattomat ja hyönteiset? Jos ne lasketaan, uhriluku nousee triljooniin. Nekin ovat tärkeitä, vaikkeivät yhtä hurmaavia.elää kuin ilmastodenialisti. Faktoilta piilossa poterossaan, kun maailma ympärillä palaa.Kaivajahämähäkit kuopivat nimensä mukaisesti tunneleita maahan. Siellä ne asuvat ja väijyvät. Hämähäkki naamioi kuopan suuaukon ja virittää sen ympärille ansalankaa. Kun saalis erehtyy liian lähelle, hämähäkki ponkaisee kuopastaan ja saa päivän aterian.Kaivajahämähäkin tunnelit ovat kuin pieniä hobittimökkejä, joissa on ovikin. Hämähäkki rakentaa maa-aineksesta korkin ja punoo siihen seitistä saranat toiseen reunaan.Hämähäkit saattavat selvitä maasto­paloista kuoppansa suojissa, elleivät kurkkaa ulos väärään aikaan. Tutkijat eivät tiedä. He eivät pääse liekkien läpi katsomaan, miten heidän seuraamillaan hämähäkeillä menee.vanhin hämähäkki oli juuri australialainen kaivajahämähäkki.Se syntyi vuonna 1974 ja eli kuopassaan akaasiapuun juurella 43 vuotta. Varsinaista nimeä sillä ei ollut. Parisenttinen naarashämähäkki oli Numero 16, osa araknologitutkimusta.Kun Numero 16 täytti 40 vuotta, Mainin oppilastoi sille lahjaksi jauhomadon. Kun tutkijat pari vuotta myöhemmin menivät kuopalle, heitä odotti murhamysteeri. Numero 16 oli tiessään. Kuopan ovessa oli selvästi hyönteisen pistosta syntynyt reikä. 16 oli joutunut katalan loispistiäisen uhriksi.kuoli parhaassa iässä. Sitä oli vaikea käsittää”, Mason valitteli myöhemmin. Hämähäkkitutkija Main kuoli hänkin viime keväänä 90-vuotiaana. Mason jatkaa hänen työtään.