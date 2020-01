Kolmen kappaleen ongelma on vaivannut matemaatikkoja yli 300 vuotta – nyt se on ratkaistu käytännössä tietokoneen avulla

Tiede

Kolmen kappaleen ongelma on vaivannut matemaatikkoja yli 300 vuotta – nyt se on ratkaistu käytännössä tietokon

Kolme

Kolmen

Ongelma

Kolmen kappaleen järjestelmä muuttuu melko pian kaoottiseksi.

Melkoisen

Kolmen kappaleen ongelma vaivasi 1700-luvun merenkulkua.

Newtonin

Nyt

Vielä

Kun

Kun

Oppiva ohjelma tarjoaa ratkaisuja jopa sata miljoonaa kertaa nopeammin kuin parhaat edeltäjät.

ongelman

Breen

Neuroverkko