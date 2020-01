Tiede

Pitkään etsityn Aasian jättimeteoriitin törmäyskraatteri löytyi lopulta Laosista

Pitkään

Geologit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lasimeteoriitteja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Geologi

Isku

Planeettatutkija