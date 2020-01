Tiede

Lämpenevällä pallolla joudutaan kohta turvautumaan kenkänokan ilmastonikseihin

unioni julkisti ”historiallisen kunnianhimoisen” ilmasto-ohjelman – ja jätti ydinvoiman kokonaan rahoituksen ulkopuolelle. Tällaiset ilmastotoimet ovat kuin housuun virtsaamista pakkasella. Hetken aikaa on lämmin olo ja ylevä mieli.Kun planeetta vääjäämättä lämpenee, joutuu ilmastoniksejä kohta lainaamaan afrikkalaiselta kenkänokalta. Se seisoo helteessä voimattomana paikoillaan ja ulostaa jaloilleen. Termodynamiikan lakien mukaisesti lintu viilenee hetkeksi, kun neste haihtuu.on tyrmäävän näköinen lintu. Sen jykevä klyyvari näyttää aivan puukengältä. Muilta osin lintu muistutta haikaraa – nekin laskevat jaloilleen – mutta nykykäsityksen mukaan kenkänokka kuuluu silti pelikaanilintuihin.Kenkänokka on melkoinen rohjake. Se voi kasvaa jopa puolitoista metriä korkeaksi ja pystyy siis tuijottamaan lyhyttä aikuista suoraan silmiin. Tuijotuskilpailun kenkänokka voittaisi helposti. Kärsivällinen lintu on tottunut seisomaan paikoillaan tuntikausia saalista väijymässä.Kenkänokan siipien kärkiväli on parhaimmillaan isompi kuin maakotkalla, ja nokkakin on oikeasti kengän kokoinen.Teräväreunaisella käkättimellään kenkänokka saalistaa keuhkokaloja Afrikan kosteikkojen sameista vesistä. Kaloja on vaikea erottaa liejuisesta suovedestä, mutta valtavan nokan ansiosta osumatarkkuus ei ole niin justiinsa. Nokan kärjessä on lisäksi terävä koukku saaliin seivästämiseksi.Linnulle maistuvat myös krokotiilinpoikaset ja käärmeet. Jos saalista ei tule, se selviää muutaman päivän syömättä.Kenkänokan papattava ääntely muistuttaa konepistoolin sarjatulta. Lentäjänä lintu on hidas, mutta kömpelö. Se kauhoo siivillään ilmaa verkkaisesti ja liitelee, mielellään vain lyhyitä matkoja kerrallaan.ihmisellä tämä ilmaston ja luonnon suojelu on välillä melkoista peukaloiden pyörittelyä, niin pian on ehkä kenkänokkakin sukupuutossa. Sen elinympäristöjä on tuhottu niin, että luonnossa elää enää muutama tuhat yksilöä.