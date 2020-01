Tiede

Pohjoisen napa-alueen nopeaan lämpenemiseen löytyi merkittävä syy: Otsonikerrosta tuhoavat aineet

Ilmasto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tarina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkijat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kävi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lämpövaikutuksen

Ilmatieteen

Ilman