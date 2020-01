Tiede

Toyota ja Honda kutsuvat takaisin kuusi miljoonaa autoa maailmanlaajuisesti turvatyynyvikojen vuoksi

Japanilainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toyota

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

autovalmistaja Toyota ilmoitti tiistaina kutsuvansa korjattavaksi noin 3,4 miljoonaa autoa maailmanlaajuisesti turvatyynyjen laukeamiseen vaikuttavan vian vuoksi.Uutistoimisto Reutersin mukaan valtaosa takaisinkutsuista koskee ajoneuvoja Yhdysvalloissa. Se kattaa Corollan vuosilta 2011–2019, Matrixin vuosilta 2011–2013, Avalonin vuosilta 2012–2018 sekä Avalon Hybridin vuosilta 2013–2018.Vika liittyy turvatyynyn ohjaustietokoneeseen, joka on altis sähköhäiriölle. Autonvalmistaja ilmoittaa ajoneuvojen omistajille huoltotarpeesta maaliskuun puoliväliin mennessä.ei kertonut, onko viasta aiheutunut loukkaantumisia tai kuolemia.Yhdysvaltojen liikenne­turvallisuusvirasto NHTSA on tutkinut vastaavaa turvatyynyvikaa usean eri autovalmistajan ajoneuvoissa viime vuoden huhtikuusta asti. Viraston mukaan vika voisi mahdollisesti vaikuttaa jopa 12,3 miljoonaan ajoneuvoon.NHTSA epäilee, että vialla voi olla yhteyttä yhteensä kahdeksan ihmisen kuolemaan.toinen japanilainen autovalmistaja Honda ilmoitti tiistaina vetävänsä takaisin ajoneuvoja turvatyynyvian vuoksi. Hondan takaisinkutsu koskee noin 2,7 miljoonaa ajoneuvoa Yhdysvalloissa ja Kanadassa.Vika ei kuitenkaan ole sama kuin Toyotan tapauksessa, koska turvatyynyvalmistaja on eri. Toyotalla vialliset turvatyynyt ovat saksalaisen FZ Friedrichshafenin ja Hondalla japanilaisen Takatan valmistamia.Takatan tietyn mallin turvatyynyn vika on aiemmin liitetty jopa 23 ihmisen kuolemaan. Uutistoimisto Reutersin mukaan Hondan tiistaina ilmoittamaan takaisinkutsuun liittyvä turvatyynymalli on kuitenkin eri.