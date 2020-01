Tiede

Miksi ilveksellä on täpliä?

Miten meteoriitit syntyvät?

kissaeläimet ovat yleensä pilkullisia. Ainoana poikkeuksena tiikeri on juovikas.Turkin kuviointi auttaa ilvestä piiloutumaan ja sulautumaan huomaamattomasti maisemaan. Sen avulla ilves piiloutuu saaliseläimiltään ja sitä itseään mahdollisesti saalistavilta toisilta pedoilta. Turkin kuviointi auttaa piiloutumaan kahdella tavalla.Ensinnäkin maaston sävyinen turkki sulautuu ympäristöön. Toisaalta kuviointi häivyttää eläimen ääriviivaa ja muotoa. Viivat, raidat, täplät ja muut kuviot nimittäin mukailevat metsän varjoja.Ilvesten turkin kuviointi vaihtelee paljon. Täplitys voi olla runsasta tai vähäistä, ja kuviot saattavat olla erikokoisten pilkkujen sijaan täplien rykelmiä tai jopa juovia.Turkin kuvioinnin määräytyminen on perinnöllistä, ja sitä säätelevät useat geenit. Samassa pentueessa voi olla pilkukkaita, täplikkäitä ja lähes pilkuttomia pentuja.

Mistä kipu johtuu?

Jos näkee unta, että sukeltaa, niin pidättääkö silloin hengitystä?

Mitä seuraavista on maapallolla eniten: hiekkaa, kiveä vai ilmaa?

on Auringon, planeettojen ja asteroidien lisäksi hyvin paljon myös pienempiä taivaankappaleita eli meteoroideja. Nuo pienet kappaleet ovat syntyneet lähinnä erilaisten törmäysten tuloksena.Kun Maa kohtaa meteoroideja, ne törmäävät maapallon ilmakehään. Pienimmät hiekanjyvän kokoiset kappaleet palavat ilmakehässä poroksi, jolloin näemme­ kauniita tähdenlentoja. Suuremmista meteoroideista jotkin voivat päätyä Maan pinnalle asti. Niitä sanotaan meteoriiteiksi.Suurin osa on kivimeteoriitteja, jotka ovat peräisin asteroidien ja planeettojen pintakerroksista. Niitä on usein hyvin vaikeaa erottaa Maan pinnan kivistä.Jotkin meteoriiteista ovat lohjenneet planeettojen ja asteroidien ytimistä. Ne ovat usein rautapitoisia, joten ne saattavat ruostua pinnaltaan. Ne ovat myös magneettisia, joten magneetti tarttuu niihin.Meteoriittien pinnassa on aina huomiota herättäviä painanteita ja sileitä tummia pintoja, sillä osa meteoriittien pinnasta sulaa niiden törmätessä ilmakehään.Maasta löydettävät meteoriitit ovat yleensä melko pieniä. Suurempia meteoroideja on avaruudessa alun alkaen vähemmän. Ne höyrystävät useimmiten kokonaan tai pirstoutuvat törmätessään Maan pintaan.Meteoriitteja päätyy Maan pinnalle joka päivä, mutta niiden löytäminen on harvinaista. Suomesta niitä on löydetty vain kourallinen.ihossa on pitkulaisia ja haarautuvia hermopäätteitä. Ne ovat erikoistuneet aistimiseen.Kun käsi osuu kuuman kattilan reunaan, käden hermopäätteet aistivat kuuman ja lähettävät tästä viestin kohti selkäydintä ja aivoja. Aivot tunnistavat saapuneen viestin kivuksi. Tällöin me tunnemme kipua.Hermopäätteistä lähtevän kipuviestin tarkoitus on kertoa aivoille uhkaavasta tai jo syntyneestä vauriosta. Hyvin kuuman ja kylmän lisäksi syynä voi olla tulehdus, venytys tai isku.Ihmiset tunnistavat hermopäätteiden aistiman ärsykkeen paikan hyvin tarkasti ja nopeasti. Tämä mahdollistaa nopean reaktion eli suojarefleksin. Nykäisemme käden pois kuumasta kattilasta heti, kun kipu tuntuu.Syvemmältä elimistöstä kuten sisäelimistä tulevat kipuaistimukset on hankalampi paikantaa. Viesti niistä kulkeutuu hitaammin aivoihin. Syvemmällä ei ole niin tiheästi hermopäätteitä kuin ihossa ja viestejä kuljettavat hermot ovat hitaampia.Henkinenkin kipu kuten ahdistus voi aiheuttaa aivoista lähtevän hermoston välityksellä kivun aistimuksen, kuten painon tai puristuksen tunteen rinnassa. Kivun tunne syntyy, vaikkei rinnassa mitään vikaa olisikaan.Useimmilla eläimillä on samankaltainen kivun kokemisen mekanismi kuin ihmisillä.voi lentää, sukeltaa, tehdä vaativia temppuja ja liikkua painottomasti. Sitä unen osaa, jossa näemme eniten unia, sanotaan rem- eli vilkeuneksi.Vaikka vilkeunet olisivat kuinka vilkkaita, tahdonalaiset lihakset ovat sen aikana ihan rentoina.Hengitys voi kuitenkin seurailla unen tapahtumia. Tutkimuksessa ihminen on herätetty kesken vilkeunien kertomaan, mistä hän juuri näki unta. Silloin on huomattu, että vauhdikkaiden unien näkemiseen on liittynyt tihentynyttä hengitystä juuri ennen heräämistä.On siis mahdollista, että sukellusunessa ihminen vetää vähän syvempään henkeä, samaan tapaan kuin ennen sukeltamista.Yhdessä tutkimuksessa havaittu sukellushengitys oli ennemmin ohimenevä puhahdus, eikä sellainen hengityksen pidättäminen, joka riittäisi sukeltamiseen valvemaailmassa.Unimaailmassa se kuitenkin riittää rauhalliseen sukellukseen syvälle pinnan alle.tuntua siltä, että maapallolla on loputtomasti ilmaa ja hiekkaa. Paljon niitä onkin.Ilma ympäröi koko maapalloa muutamien kymmenien kilometrien vahvuisena kerroksena. Ilman viimeiset rippeet häviävät noin sadan kilometrin korkeudessa.Hiekkaa voi olla rannoilla, harjuilla ja aavikoilla enimmillään parin kilometrin paksuisina kerroksina savien, irtokivien ja muiden maa-ainesten kanssa.Ilman ja hiekan määrät ovat kuitenkin mitättömiä verrattuna kiven määrään. Sitä on paljon etenkin hiekkojen ja merien alapuolella kivikehässä. Kivikehä jatkuu nimittäin aina 2­ 900 kilometrin syvyyteen.Mikään poraus ei yllä niin syvälle, mutta kiviaineksen syvyys on pystytty havaitsemaan tutkimalla maanjäristysten tuottamien seismisten aaltojen käyttäytymistä.