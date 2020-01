Tiede

Fyysikot väittävät löytäneensä gravitaatio­aallon kaiun, josta paljastuu mustan aukon säteily

Vuonna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Gravitaatioaaltoja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ligon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vanhempi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Säteilyn

Jos

Kaikki

Jos