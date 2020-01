Tiede

Kuuman välähdyksen avulla roskasta saa arvokasta grafeenia, joka on puhtaana sata kertaa vahvempaa kuin teräs

Kahvinpuruista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Reaktori

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Grafeenia

Grafeenia