Frankfurt ei enää vuonna 2021 saa järjestää automessuja, joista ehti tulla alan merkittävimpiä tapahtumia

automessuja ei enää järjestetä Frankfurtissa Saksassa vuonna 2021, kertoo uutistoimisto AFP. Asiasta päättivät tapahtuman järjestäjät.Frankfurt on isännöinyt maailman suurimpiin autoalan tapahtumiin kuuluvaa IAA-näyttelyä (Internationale Automobil Ausstellung) jo 70 vuoden ajan.Seuraavat IAA-messut pidetään joko Berliinissä, Hampurissa tai Münchenissä, saksalainen VDA-järjestö (Verband der Automobilindustrie) kertoo lausunnossaan.VDA kiittelee lausunnossaan Frankfurtia ”pitkästä, loistavasta ja luottamuksen arvoisesta” yhteistyöstä.mukaan päätös vuosikymmenien ajan autokansaa kiinnostaneen tapahtuman lopettamisesta ei ollut helppo.Se ei kuitenkaan tullut täysin yllätyksenä alaa seuraaville, jotka panivat merkille vuoden 2019 messujen alamäen. Monet suuret autonvalmistajat jäivät pois tapahtumasta, joka myös keräsi entistä vähemmän yleisöä.IAA-messut järjestetään joka toinen vuosi. Saksan messut vuorottelevat Pariisin autotapahtuman kanssa.Automessuille osallistuminen on kallista autonvalmistajille, joiden on nyt tehtävä paljon rahaa nielevää kehitystyötä muiden muassa uusien sähköautomallistojen saamiseksi markkinoille.