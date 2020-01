Avaruuskolari vältettiin niukasti Pittsburghin yllä, satelliittien törmäys olisi tuottanut valtavan ja vaarallisen romupilven

Tiede

Avaruuskolari vältettiin niukasti Pittsburghin yllä, satelliittien törmäys olisi tuottanut valtavan ja vaarall

Yhdysvaltain

yllä oltiin keskiviikkoiltana lähellä avaruuskolaria. Yhdysvaltain avaruuskomentokeskuksesta kerrottiin, että kaksi käytöstä poistettua satelliittia ohitti toisensa lähietäisyydeltä, mutta törmäykseltä vältyttiin.Asiantuntijat olivat laskeneet etukäteen törmäyksen todennäköisyyden olevan yhden ja viiden prosentin välillä, mitä avaruuspiireissä pidetään suurena todennäköisyytenä.Satelliittien kiertoradat kohtasivat toisensa noin 900 kilometriä Pittsburghin kaupungin yllä alkuillasta paikallista aikaa. Sosiaalisen median mukaan moni pittsburghilainen tähyili taivaalle nähdäkseen törmäyksen, joka tapahtuessaan olisi näkynyt maahan asti.Satelliittien yhteenlaskettu nopeus on 53 000 kilometriä tunnissa. Asiantuntijat pelkäsivät, että törmäyksen aiheuttama romupilvi olisi vaarantanut myös useita muita satellitteja. Törmäys olisi voinut synnyttää noin tuhat läpimitaltaan yli kymmenen senttimetrin kokoista kappaletta, ja yli 12 000 yli senttimetrin kokoista kappaletta.läheltä piti -tilanteen molemmat satelliitit on poistettu käytöstä jo vuosia sitten. Toinen niistä on tonnin painoinen IRAS-avaruusteleskooppi, joka laukaistiin kiertoradalle Yhdysvaltain, Britannian ja Alankomaiden yhteisprojektina vuonna 1983 ja jonka tehtävä kesti vain kymmenen kuukautta.Toinen taas on Yhdysvaltain ilmavoimien kokeellinen GGSE-4-satelliitti, joka laukaistiin vuonna 1967. Se painaa vain 85 kiloa, mutta satelliitin muoto on poikkeuksellinen: se on 18 metriä pitkä mutta vain 60 senttiä leveä ja kiertää Maata pystyasennossa.Satelliittien väliset törmäykset ovat harvinaisia, mutta toteutuessaan vaarallisia. Ensimmäinen avaruuskolari sattui vuonna 2009, jolloin käytössä ollut satelliitti törmäsi käytöstä poistettuun venäläissatelliittiin ja aiheutti noin tuhannen kappaleen romupilven.Maata kiertää noin 20 000 kappaletta, joita pystytään seuraamaan, ja aktiivisten satelliittien ratoja joudutaan säätämään niiden väistämiseksi.