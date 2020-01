Tiede

Tutkimus: Alkoholi ja tupakka vanhentavat aivoja selvästi

Viini

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvalloissa,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jotta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päivittäin juovien aivot olivat keskimäärin puolisen vuotta vanhemmat kuin verrokeilla.

Aivojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sama

Kannattaa

Runsaalla

Tiedetään