Myrkyllinen apina kävisi deodoranttimainokseen – Hidaslorin kainaloista erittyy vaarallista ainetta

apinalle olla allerginen? Onko myrkyllisiä apinoita? Jo vain, kuten tällä palstalla ohimennen mainittiin viikko sitten.Kaakkois-Aasiassa elävä hidaslori on maailman ainoa myrkyllinen kädellinen. Tämän puoliapinan kainaloissa on rauhaset, joita eläin nuoleskelee uhattuna. Kainalon erittämästä töhnästä syntyy syljen kanssa kaksiosainen myrkky. Niinpä hidaslorin purema voi pahimmillaan tappaa.lailla rauhallisesti puissa kiipivä pieni hidaslori on ristiriitainen ilmestys. Meistä tämä suurisilmäinen otus on äärimmäisen sympaattinen ja ihana kuin sika pienenä, mutta oikeasti sen ulkonäön on tarkoitus pelottaa saalistajia. Hidaslorin naamassa ja selässä on kobraa muistuttava kuviointi, joka luultavasti on kehittynyt varoittamaan vaarasta.Paikalliset ovat tienneet hidaslorin myrkyllisyydestä vuosisatoja, mutta tieteelle asia selvisi vasta melko hiljattain. Lorin myrkyssä on samankaltaista batrakotoksiinia kuin nuolimyrkkysammakoissa. Lisäksi eläin erittää samaa allergisoivaa proteiinia kuin kissat.Lorin purema ei ole yhtä myrkyllinen kuin vaarallisen käärmeen purema, mutta voi aiheuttaa hengenvaarallisen allergisen reaktion.kielissä lori on hidas, kömpelö tai pelle. Kyllä nyt apinaa solvataan! Lori tulee vanhan hollannin klovnia tarkoittavasta sanasta loeris, ehkä naamakuvion takia.Kaukaisen ihmisapinasukulaisensa kohtaaminen ei ole ollut loreille hyvä juttu. Suloisen ulkonäkönsä takia hidasloreja vangitaan lemmikeiksi ja niiltä poistetaan hampaat. Netti on täynnä videoita, joissa hidasloreja kutitellaan kainaloista. Onpa söpöä, katso miten se tykkää!Ei tykkää. Se on kauhuissaan. Eläimen puolustuskeino on jähmettyä paikalleen ja nostaa kädet pystyyn, jotta se voisi nuolla myrkkyrauhasiaan. Hidaslori on kesyttämätön villieläin eikä mikään lasten pehmolelu.