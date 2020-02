Kilogramman virallinen punnus vaihtui sähköiseen vaakaan – Silti ikääntyneellä ja ylipainoisella kappaleella on yhä käyttöä

Tiede

Kilogramman virallinen punnus vaihtui sähköiseen vaakaan – Silti ikääntyneellä ja ylipainoisella kappaleella o

Lasikuvun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kerrottakoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maallikolle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiloja

Pelkkä

Kibblen

Mittaukseen

Tarkkuudessa

Loppuiko