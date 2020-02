Tiede

Tutkimus: Kimalaisten määrä vähentynyt jyrkästi yhden ihmis­sukupolven aikana – tutkijat uskoivat hälyttävän t

Kimalaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimuksen tekijät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkija Soroye