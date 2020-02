Tiede

Selkävaivojen yksi syy saattoi löytyä suomalais­tutkimuksessa: Nikamat eivät ole pysyneet ihmisten kasvu­vauhd

Nykyään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Junno

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkijat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pienentyneestä

Vaikka