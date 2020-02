Tiede

Laser: parantava veitsi ja tuhoava kuolemansäde

1970 helmikuussa:

Alkaneella vuosikymmenellä valo saattaa kaivaa tunneleita, lähettää suoria televisiokuvia maata kiertäviltä tekokuuplaneetoilta, tuhota syöpäsolukoita. Mahdollisesti on käytössä myös todellinen ”kuoleman säde”, josta tieteisromaanit ovat kertoneet jo kauan.Nämä näkymät liittyvät Smithsonian-instituutin järjestämään näyttelyyn, jonka johtoteemana on ”10 vuotta laser-säteitä”. Laser lähettää atomeista koostuvan valonsäteen täysin tahdistettuna liikkeelle, mistä johtuu, että säteestä voidaan saada hämmästyttävän tehokas. Lasersäde voi nyt jo porata reikiä timantteihin ja sitä voidaan käyttää myös silmän verkkokalvon operaatioissa ilman normaaleja leikkaustoimenpiteitä. – –periaate keksittiin 1958 ja ensimmäinen laserkoje rakennettiin 1960. Tämän jälkeen säteestä on kehitetty satoja muunnelmia, eri aloille kirurgiasta avaruustietoliikenteeseen asti. – –Tiedemiehet sanovat, että kehitys on tästä huolimatta ollut hyvin nopeata ja alkaneella vuosikymmenellä voidaan hyvinkin päästä laserin potentiaalisen voiman 100-prosenttiseen käyttöön ja että laserkojeita voidaan tuottaa paljon halvemmalla kuin tähän mennessä. Kojeiden massatuotanto on avainsana.Massatuotantovaiheessa lasersäteillä voidaan nopeasti hajoittaa vanhoja rakennuksia, kaivaa tunneleita, siirtää miljoonia kertoja enemmän tietoja kuin nykyisin käytetyillä kanavilla, muuttaa kirurgin veitsi valonsäteeksi ja mahdollisesti käyttää sädettä ”kuolemansäteenä” vihollisen ohjuksia vastaan.Ennen Smithsonian Instituutin näyttelyn avaamista viikoittain ilmestyvä ilmailualan lehti Aviation Week tiedotti, että lasersäteellä oli pystytty pudottamaan lentokone ilmasta.