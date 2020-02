Tiede

SpaceX kertoi aikeistaan lähettää turisteja pidemmälle avaruuteen kuin koskaan aiemmin

avaruusraketteja valmistava SpaceX-yritys on kertonut uudesta yhteistyöstään, joka liittyy aikomukseen lähettää turisteja pidemmälle avaruuteen kuin yksikään siviili on vielä tähän mennessä päässyt.Aikaisemmin turistit ovat päässeet vierailemaan kansainvälisellä avaruusasemalla, mutta nyt avaruuteen lähetettävät olisi tarkoitus lähettää jopa kaksi tai kolme kertaa pidemmälle, kertoo uutistoimisto AFP.Yritys kertoi ryhtyneensä yhteistyöhön washingtonilaisen Space Adventuresin kanssa. Space Adventures on aiemmin toiminut välikätenä tapauksissa, joissa turisteja on lähetetty kansainväliselle avaruusasemalle.turistit vietäisiin avaruuteen SpaceX:n Crew Dragon -kapselilla, joka kehitettiin Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallintoviraston Nasan astronautteja varten. Vain yhdeksän neliömetrin kokoisen kapselin odotetaan tekevän ensimmäisen miehitetyn lentonsa lähikuukausien aikana, kertoo AFP.Hanke voisi alkaa aikaisintaan ensi vuoden lopussa. SpaceX ei kommentoinut tarkkaa hintaa, mutta kertoi sen ylittävän ainakin 100 miljoonan dollarin eli vajaan 93 miljoonan euron rajan.