Surivatko neandertalinihmiset kuolleitaan? Irakista löytyi viitteitä muinaisten serkkujemme koskettavista hautausrituaaleista

Tiede

Surivatko neandertalinihmiset kuolleitaan? Irakista löytyi viitteitä muinaisten serkkujemme koskettavista haut

Ennen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Neandertalilaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Cambridgen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Luurangon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kasvien

Nyt

Kaivuutyö

Shanidarin