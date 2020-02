Tiede

Kirjaimet muuttuvat ääniksi uudessa lukulaitteessa

1970 helmikuussa:

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Äänet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sokeille on kehitetty Vancouverin yliopistossa uusi lukulaite.Keksinnön avulla sokeat voivat ensimmäistä kertaa lukea kirjoitettua sanaa kuulon avulla. Laite muuttaa kirjoitetut kirjaimet, numerot ja välimerkit tietyiksi äänimerkeiksi, joiden perusteella sokea pystyy tajuamaan tekstin.Laitteen rakentaja, tri Michael Beddoes pitää keksintöään mullistavana ja uskoo, että sokeat ihmiset voivat sen avulla lukea tehokkaasti ja nopeasti korvillaan.Beddoes kehitteli laitettaan 11 vuoden ajan. Viime vuonna hän sai valmiiksi ensimmäisen kojeen, joka toimi. Laite on itse asiassa minikokoinen tietokone. Varsinaisesta lukemisesta pitää huolen 54 pientä valokennoa, joita liikutetaan luettavan tekstin yli. Valokennot välittävät laitteen tietokoneeseen jokaisen kirjaimen ääriviivan ja tietokone puolestaan muuttaa kirjaimen äänimerkiksi.Tri Beddoes esitteli keksintöään käytännössä v-kirjaimen avulla. Kun yalokenno liikkuu hitaasti v-kirjaimen vasemman sakaran yli tietokone muuttaa valokennon havainnon korkeaksi jatkuvaksi äänimerkiksi, joka laskee v:n pohjaan ja nousee taas samalle tasolle kun kirjaimen oikea sakara on valokennon kohdalla.Kuulolaitteesta kuuluvat äänet muistuttavat lähinnä tieteisfilmin taustamusiikkia.kuulostavat sekavilta mutta voin sanoa, että sormin luettava sokeain kirjoitus on vielä vaikeampaa”, Beddoes sanoi.Hän sanoi, että kokeneimmatkin sokeankirjoituksen lukijatpystyvät selvittämään minuutissa korkeintaan 100 sanaa, kun taas hänen laitteellaan kolme koehenkilöä on pystynyt vajaan vuoden harjoittelun jälkeen yli 150 sanan minuuttinopeuteen.Beddoes sanoi, että hän ei ole alan ensimmäinen keksijä. Jo vuonna 1914 muuan ranskalainen keksijä rakensi samalle periaatteelle perustuvan Optophone-nimisen laitteen. Ranskalaisella ei tällöin ollut käytettävissä tekniikan ihmeiltä – tietokonetta – ja lukumenetelmä oli liian vaikea.Beddoes sanoi, että hän jatkaa tutkimuksiaan kunnes hän pystyy kehittämään laitteen, joka muuttaa kirjoitetun kirjaimen puhutuksi.