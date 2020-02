Ihme ilmojen teiltä – Fyysikko näyttää, kuinka lumihiutale kasvaa, muttei pysty selittämään sitä

Tiede

Ihme ilmojen teiltä

Jos

Myös

Jo

Nykyisin

lumihiutaleita laskeutuu lapaselle, kannattaa ihailla pieniä ihmeitä: monimuotoisia tähtiä, litteitä laattoja, onttoja pylväitä, särmikkäitä kuutioita, ohuita jääneuloja. Toisiinsa takertuneina tai erillisinä pieninä kiteinä.Jokainen niistä on erilainen. Miksi hiutaleista tulee sellaisia kuin tulee? Yllättävää kyllä, sitä ei osata täysin selittää.Yhdysvaltalainen lumikiteiden tutkija Kenneth Libbrecht https://www.hs.fi/haku/?query=kenneth+libbrecht valittelee, että pahainen lumihiutale on onnistunut nolaamaan tiedeyhteisön.”Osaamme halkaista atomin ja lukea ihmisen genomin, mutta lumikiteen ymmärtämiseen kykymme eivät riitä”, Libbrecht ihmettelee tuoreen kirjansa esipuheessa.Toisaalta kiteiden kasvu on yleisemminkin kova pähkinä purtavaksi. Jos lumen arvoitukset selviäisivät, siitä olisi hyötyä myös materiaalifysiikassa.Suomessa tutkitaan lunta, erityisesti sen havaitsemista ilmakehässä ja vaikutusta ilmastoon. Suomalaiset tukijat eivät kuitenkaan ole juuri pureutuneet lumen muodostumiseen kidetasolla. Siksi ammennamme nyt siitä tietoa amerikkalaiselta fysiikan professorilta.Libbrecht eli lapsuutensa talvet lumisessa Pohjois-Dakotassa. Hiutaleet olivat aluksi hänelle vain harrastus. Fysiikan professorina Caltechissa Kaliforniassa hän on tutkinut muun muassa auringon sisustaa ja suunnitellut välineitä painovoima-aaltojen havaitsemiseen.Kaksikymmentä viime vuotta hänen intohimonsa on kuitenkin kohdistunut lumeen. Hän on kehitellyt keinoja hiutaleiden kuvaamiseen, ja tämän jutun kuvat ja videot ovat hänen ottamiaan.Libbrecht on julkaissut lumikiteistä yleistajuisia kirjoja, uppoutunut yhä syvemmälle niiden tutkimiseen ja alkanut kasvattaa niitä omassa laboratoriossaan.Kaiken tietämänsä hän on nyt koonnut 540-sivuiseen teokseen Snow Crystals (Lumikiteet). Siinä kerrataan myös hiutaletieteen historia.vuonna 135 eaa. kiinalainen filosofi Han Yin https://www.hs.fi/haku/?query=han+yin kirjoitti kummastellen, kuinka kasvien ja puiden kukat ovat yleensä viisikärkisiä, mutta lumikukat kuusikärkisiä.Ensimmäinen tieteentekijä, joka ehdotti jonkinlaista syytä tähän, oli tähtitieteilijä ja matemaatikko Johannes Kepler https://www.hs.fi/haku/?query=johannes+kepler . Kirjeenvaihdossa Thomas Harriotin https://www.hs.fi/haku/?query=thomas+harriotin kanssa Kepler sai tietää, että kanuunankuulien varastoinnissa oli tilankäytön kannalta tehokkaimmaksi havaittu kuuden kuulan symmetriset rykelmät.Kepler pohti, olisiko kuulien ja lumikiteiden välillä jokin matemaattinen yhteys. Hän osui asian ytimeen, mutta kun molekyyleistä ja atomeista ei vielä tiedetty, hän ei voinut viedä analogiaansa pidemmälle.tiedämme, että taivaalta satavat lumihiutaleet ovat jääkiteitä ja niiden yhteenliittymiä.Ne ilmaantuvat melkein tyhjästä – härmistyvät ilmassa leijuvasta vesihöyrystä. Ne tiivistyvät siis kaasusta suoraan jääksi.Jääkiteen ensimmäinen alkio on kuuden vesimolekyylin muodostama rengashila.Koska vesimolekyylissä vetyatomit ovat aina samassa kulmassa, molekyylit eivät pysty asettumaan muuhun asetelmaan. Tästä juontuu, että lumikide on aina kuusikulmainen.Joskus kiteet kasvavat hanakammin sivuille päin. Tuloksena on litteitä, laattamaisia lumikiteitä.Sopivissa oloissa kide kasvaa erityisen nopeasti kulmistaan. Koska olot kiteen eri puolilla ovat samanlaiset, ilman vesihöyry härmistyy sen kulmiin samaa tahtia. Näin syntyy symmetrinen, kuusisakarainen tähti.

Minkä

Oikein

Jokainen