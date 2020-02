Tiede

Miksi maapallolla on vain yksi kuu?

Maata

Miksi iskät ovat pöhköjä?

Pöhköys

Missä on väärä kurkku?

Sellaista

Näkevätkö pöpöt toisensa, vaikka ihminen ei voi nähdä pöpöjä?

Pöpöillä

Kuinka monta kvarkkia on silmämunassa?

Määrän

kiertää tosiaan pysyvästi vain yksi kuu, mikä on poikkeus Aurinkokunnassa. Muilla planeetoilla on useita pysyviä kuita tai ei yhtään.Maan Kuu on nykyisen tiedon mukaan syntynyt lähes 4,5 miljardia vuotta sitten.Silloin suurin piirtein Marsin kokoinen planeetan alku törmäsi Maahan. Törmäyksen seurauksena maapallon ympärille muodostui kahden planeetan aineesta materiakiekko. Kuu syntyi siitä kasautumalla.Tämä syntytapa on poikkeuksellinen verrattuna muihin kuihin. Ne ovat syntyneet nykyisen tiedon mukaan kahdella tavalla. Ne ovat kasautuneet samasta materiakiekosta kuin planeetat tai planeetat ovat vetovoimallaan kaapanneet taivaankappaleita kiertolaisikseen.Erikoisen syntytapansa ansiosta Maalla on yksi kuu ja sen koostumus on samankaltainen kuin kotiplaneettamme.Kuun lisäksi Maalla on todennäköisesti myös pienempiä kiertolaisia eli asteroideja.Nuo minikuiksi sanotut taivaankappaleet kiertävät maapalloa tyypillisesti vajaan vuoden ajan kerrallaan. Ne ovat yleensä läpimitaltaan korkeintaan metrin.voi tarkoittaa leikkisyyttä, huumorintajuisuutta ja hyväntuulisuutta, jotka tuottavat muille iloa.Isät leikkivät, liikkuvat ja hassuttelevat lastensa kanssa sekä ottavat heitä mukaan mielikuvitusmatkoille ja arjen puuhiin. Näihin touhuihin liittyvä rakkaus ja toisesta välittäminen tekevät ihmisestä joskus hyvällä tavalla pöhkön. Se tuottaa parhaimmillaan iloa ja onnellisuutta sekä isille että lapsille.Läheisen ihmisen kanssa voi parhaimmillaan olla sellainen kuin on, välillä vallaton ja joskus vakava. Taustalla on usein luottamus toiseen ihmiseen, joka tarkoittaa sitä, että pitää sanansa eikä aiheuta pettymystä.Luottamus voi olla juuri sitä, että uskaltaa olla pöhkö tai on vähemmän pöhkö tilanteissa, joissa toinen ei sitä halua. Lapset toivovat yleensä vanhemmiltaan aikaa leikkiä ja hassutella mutta myös aikuismaista käytöstä. Siihen kuuluvat vastuullisuus ja esimerkin näyttäminen.Pöhköily voi tuntua ikävältä ja nololta silloin, kun vanhempi ei ole hyvässä kunnossa. Sairaus tai päihteet voivat aiheuttaa ikävää pöhköilyä. Silloin vanhemman käytös voi tuntua ennustamattomalta ja pelottavalta.ei oikeasti ole. Ihmisellä on vain yksi kurkku, joka alkaa nielusta ja päättyy kurkunpäähän.Kurkunpäästä lähtee henkitorvi, jonka läpi hengitetty ilma kulkee alas keuhkoihin ja palaa sieltä takaisin kohti suuta.Heti henkitorven takana sijaitsee ruokatorven suu. Kun ihminen nielee ruokaa, se kulkeutuu ruokatorveen kurkun lihasten avustamana. Samalla kurkunkansi ruokatorven päässä menee kiinni, jottei ruoka joudu henkitorveen.Kun sanotaan ruoan menevän väärään kurkkuun, se tarkoittaa sitä, että ruoka joutuu henki­torven puolelle. Syynä voi olla äkillinen hengen vetäminen kesken ruokailun tai hotkiminen.Kurkunkansi kuitenkin sulkeutuu nopeasti, jos jotakin on joutumassa henkitorveen. Siksi henkitorveen pääsee yleensä vain hyvin pieniä ainesosia kuten­ murusia, eikä se tavallisesti ole vaarallista.eli bakteereilla ei ole silmiä, joten ne eivät näe siinä mielessä kuin me.Tunnetaan kuitenkin bakteereita, jotka voivat aistia valoa heijastamalla sitä tiettyyn kohteeseen itsessään. Sellaisia ovat tietyt syanobakteerit.Valo aiheuttaa reaktion, jonka avulla syanobakteeri aistii, mistä suunnasta valo tulee. Bakteeri osaa sitten suunnata valoa kohti.Jotkin bakteerit osaavat tuottaa valoa, joten voisi ajatella, että syanobakteeri voisi aistia toisen bakteerin valon ja liikkua sitä kohti.Bakteereilla on kuitenkin myös muita valosta riippumattomia tapoja tunnistaa toisensa. Ne voivat tunnistaa toisen tai saman kannan bakteerin tuottamia yhdisteitä ja reagoida niihin. Ne ikään kuin maistavat yhdisteistä, että lähellä on tiettyjä bakteereita ja niitä on tietty määrä.voi laskea likimääräisesti. Ensin pitää tehdä muutamia oletuksia.Oletamme, että silmä on pallon muotoinen, halkaisijaltaan 2,5 senttimetriä ja sisältää vettä. Veden tiheydestä ja silmän tilavuudesta saamme laskettua massan, jota voimme verrata yhden vesimolekyylin massaan.Näin saamme vesimolekyylien lukumäärän. Niitä on noin 200 000 triljoonaa. Luvussa on kakkonen ja perässä 23 nollaa.Yhdessä vesimolekyylissa on puolestaan yksi happiatomi ja kaksi vetyatomia. Koska happi­atomissa on 8 protonia ja 8 neutronia ja vety­atomissa on yksi protoni, on jokaisessa vesimolekyylissä yhteensä 18 protonia tai neutronia. Jokaisessa protonissa tai neutronissa on kolme kvarkkia. Näin ollen jokaisessa vesimolekyylissä on 54 kvarkkia.Kun kerrotaan silmän vesimolekyylien määrä molekyyleissä olevien kvarkkien määrällä saadaan tulokseksi noin kymmenen kvadriljoonaa. Se on luku jossa on ykkönen ja 25 nollaa.Se on paljon. Samasta määrästä nelinuppisia legopalikoita rakentuisi Kuun kokoinen taivaankappale.