Toisen yläetuhampaan puuttuminen periytyy vanhemmilta lapsille

Toisen yläetuhampaan puuttuminen siirtyy vanhemmilta lapsille vallitsevana ominaisuutena ilman, että sukupuolella olisi siihenvaikutusta, käy ilmi tutkimuksesta, jonka hammaslääket. lis. Lassi Alvesalo on tehnyt Hailuodon saarella.Tutkimus varmensi eri maissa joaikaisemmin tehtyä havaintoa, jonkamukaan hampaiden puuttumista ja epämuotoisuutta saattavat aiheuttaa erilaisten yleisten ja paikallisten sairauksien lisaksi myös ihmisen perinnölliset tekijät eli geenit.Väestöstä riippuen on toisten yläetuhampaiden eli kakkosten puuttumistiheys vaihdellut keskimäärin yhden ja kolmen prosentin välillä.Puuttuvien kakkosten esiintymistiheys oli Hailuodossa 4,25 prosenttia, mikä on keskimääräistä suurempi.Selitys tähän ilmiöön on todennäköisesti löydettävissä paitsi Hailuodon väestön eristyneisyydestä, mikä aiheuttaa tietyn geenifrekvenssion nousun, myös sukulaisten kesken solmituista avioliitoista etenkin varhaisempina aikoina, lis. Alvesalo kertoi.