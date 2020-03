Sen piti olla kokaiinia.

Muutama vuosi sitten Pohjois-Amerikassa asuva 46-vuotias nainen kävi kämppäkaverinsa huumesäilöllä ja annosteli sieltä 55 milligrammaa valkeaa jauhetta. Se on tyypillinen käyttöannos kokaiinille, jota nainen luuli aineen siis olevan.

Nainen imaisi jauheen nenäänsä ja pian selvisi, että tämä ei nyt ollutkaan viisasta. Nainen hätääntyi ja kutsui huonetoverinsa apuun. Tämä huomasi pian, että hänen lsd-purkkinsa ei ollutkaan siellä, missä sen kuuluisi olla, ja siitä puuttui ainetta.

Kaveri oli siis nuuskannut 55 milligrammaa lsd:tä. Nyt oli syytä huoleen, sillä tämä on 550 kertaa aineen normaalin käyttöannoksen verran.

Lsd on erittäin voimakas psykedeelinen huumausaine, jonka käyttöannokset mitataan mikrogrammoissa eli gramman miljoonasosissa, ei tuhannesosissa kuten kokaiinilla.

Jo sadan mikrogramman annostuksella lsd aiheuttaa tajunnantilan muutoksia ja voimakkaita aistikokemuksia. Nyt naisen suonissa virtasi siis 55 000 mikrogrammaa lsd:tä.

Lsd ei suurinakaan annoksina ole myrkyllistä, mutta se voi horjuttaa mielenterveyttä vakavasti ja aiheuttaa voimakkaita fysiologisia oireita kuten sydämentykytystä, hengitysvaikeuksia ja verenpaineen heilahtelua.

Tästä syystä tutkijat ovat 1970-luvulla arvioineet, että tappava annos lsd:tä olisi noin 14 000 mikrogrammaa. Nainen oli nyt siis nauttinut tähänkin nähden lähes nelinkertaisen annoksen.

Hurjasta tapauksesta kerrotaan Journal of Studies on Alcohol and Drugs -tiedelehden tuoreessa numerossa.

Kaikki päättyi lopulta hyvin, vaikka koettelemus oli naiselle melkoinen.

Tunnin kuluessa nainen alkoi oksennella, mitä jatkui koko päivän. Hän ei pystynyt tekemään muuta kuin istumaan paikallaan ja oksentamaan. Huonekaveri kuvasi, että nainen istui tuolissa suu vaahdossa välillä silmät auki, välillä kiinni. Välillä hän oksensi.

Raportista ei ilmene, miksei paikalle kutsuttu ambulanssia, mutta todennäköisesti huonekaveri ei halunnut paljastaa huumeidenkäyttöä.

Kahdentoista tunnin kuluttua nainen kykeni jo puhumaan ja meni omatoimisesti vessaan. Nainen itse kuvaa, että tästä eteenpäin seuraavat kaksitoista tuntia olivat aivan miellyttävä kokemus. Huonekaveri pysyi naisen vierellä ja tarjosi tälle ruokaa.

Lopulta, 24 tuntia aineen nauttimisesta, nainen palasi normaaliksi. Seuraavana päivänä hän huomasi yllättäen, että hänen krooninen jalkakipunsa on kadonnut.

Nainen oli nuorempana sairastanut Lymen taudin, minkä seurauksena hänen nilkkansa oli pysyvästi kipeytynyt. Kivun hoitoon hänelle oli määrätty morfiinia, jota hän oli käyttänyt lähes vuosikymmenen ajan.

Kokemuksen jälkeen nainen lopetti morfiinin käytön. Ennen pitkää kipu kuitenkin palasi, ja nainen ryhtyi nyt lääkitsemään sitä lsd:llä. Nainen otti päivittäin hyvin pienen, niin sanotun mikroannoksen lsd:tä, vain 25 mikrogrammaa eli neljäsosan tavallisesta käyttöannoksesta.

Sen kanssa hän otti yhden tai kaksi kipulääkettä, kun hän aiemmin oli syönyt niitä kahdeksankin päivässä. Lopulta nainen koki, että hän pystyy elämään kivun kanssa ja lopetti lääkkeet ja lsd:n tyystin.

Naisen tapaus on tutkijoille arvokas, sillä näin suurilla annoksilla lsd:n vaikutuksia ei ikimaailmassa voitaisi tutkia ihmisillä laboratoriossa. Tutkimuksissa sallittu annos on 75–200 mikrogramman välillä, minkä ei katsota olevan haitallista.

Lsd:stä ja sen kaltaisesti vaikuttavista psilosybiiniä sisältävistä ”taikasienistä” on toivottu apua vaikean masennuksen hoitoon. Tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että pienillä, hallituilla annoksilla psykedeelit voivat lievittää ihmisten masennusoireita jopa pysyvästi ja ilman haittavaikutuksia.

Suurista annoksistakin on kiintoisaa tietää, että niistä voi paitsi toipua, niistä voi olla sivuvaikutuksena jopa hyötyä kuten yllämainitun naisen tapauksessa.

Tutkijat, apulaisprofessori Mark Haden Brittiläisen Kolumbian yliopistosta ja psykiatri Birgitta Woods kuvaavat artikkelissaan toistakin kiintoisaa yliannostustapausta.

1980-luvulla syntynyt nainen kärsi teini-iässä vuosituhannen vaihteessa mielenterveyden ongelmista. Kaksitoistavuotiaana hän kertoi kuulevansa ääniä ja alkoi myöhemmin saada rankkoja masennusoireita.

Tytön perhetilanne oli epävakaa. Isä joutui joksikin aikaa vankilaan hänen ollessaan nuori ja lähipiirissä oli kaikenlaisia murhenäytelmiä. Tytöllä alkoi ilmetä hypomaanista käyttäytymistä ja hänellä diagnosoitiin kaksisuuntainen mielialahäiriö.

Tyttö käytti teini-iässä vaihtelevasti erilaisia huumeita kuten kannabista ja ekstaasia. 15-vuotiaana kesällä 2000 tapahtui juhlissa kuitenkin vahinko, jonka seurauksena kaikki muuttui.

Joku toi juhliin lsd:tä ja annosteli sitä tippoina vesilaseihin, mutta teki annostelussa vaarallisen pilkkuvirheen. 100 mikrogramman annoksen sijasta jokaiseen lasiin liukenikin 1 000 mikrogramman annos eli kymmenkertainen annos tavalliseen nähden. Tyttö joi tällaisen annoksen ja osan vielä toisestakin, ja sai arviolta 1 200 mikrogramman annoksen lsd:tä.

Tyttö alkoi käyttäytyä arvaamattomasti ja meni lopulta lattialle sikiöasentoon makaamaan. Juhlissaolijat luulivat hänen saaneen jonkin kohtauksen, joten paikalle soitettiin ambulanssi. Hoitajien saavuttua tyttö oli taas jaloillaan, mutta hänet vietiin sairaalaan yöksi.

Aamulla isä tuli hakemaan tytärtään kotiin. Isä muisteli tutkijoille, kuinka tytär sanoi hänelle, että se on nyt ohi.

Isä otaksui tämän tarkoittavan, että siis yliannostus on nyt ohi. Ei, vaan kaksisuuntainen mielialahäiriö on ohi, tytär selvensi.

Tyttöä hoitanut psykiatri ja terapeutti alkoivat kumpikin pian huomata suuria muutoksia tytön käytöksessä.

Masentunut tyttö muuttui huomattavasti ulospäin suuntautuneemmaksi ja iloiseksi. Hän alkoi käydä koulua normaalisti ja vuoden päästä yliannostuksesta hänen masennuslääkityksensä lopetettiin. Isänkin mukaan tyttö vaikutti täysin muuttuneelta.

Nyt jo aikuinen nainen kertoi tutkijoille itsekin, että tapauksen jälkeen hän eli tyytyväisenä kolmetoista vuotta ilman masennus- tai muita mielenterveyden oireita. Hän kuvailee tunnetta sellaiseksi, että ikään kuin hänen aivonsa olisivat palanneet normaaleiksi.

Vakaus loppui kuitenkin ensimmäisen lapsen syntymään, jota seurasi synnytyksen jälkeinen masennus. Toisen lapsen syntymä oli myös tunteikasta aikaa, mutta teini-iässä koetut mielialahäiriöt eivät silti enää palanneet.

Tapaustutkimus kuvaa poikkeuksellisia yksittäistapauksia. Siitä ei päätellä, että lsd saati sen yliannostelu olisi käypää hoitoa yllä kuvattuihin mielenterveyden ongelmiin.

”Tutkimus ei niinkään todista lsd:n hyötyjä mutta osoittaa, että joillain ihmisillä poikkeuksellisen isotkaan annokset eivät aiheuta pysyvää haittaa, vaan niistä saattaa jopa olla jotain hyötyä”, tiivistää professori ja neuropsykofarmakologi David Nutt Lontoon Imperial Collegesta uutiskanava CNN:lle.

Nutt ei osallistunut tämän raportin kirjoittamiseen, mutta hän on tutkinut psykedeelien vaikutuksia ja puhunut niiden puolesta masennuksen hoidossa.