Maapallosta on nykyisinkin 75 prosenttia veden ja jään peitossa. Kuva: Nasa

Varhainen maapallo saattoi muistuttaa Kevin Costnerin 1990-luvun elokuvaa Waterworldia. Kotiplaneettamme oli 3,2 miljardia vuotta sitten lähes täysin yhtenäisen valtameren peitossa, esittävät yhdysvaltalaisen Colorado at Boulder -yliopiston tutkijat.

He perustavat teoriansa Luoteis-Australian Panorama­alueen analyysiin. Alue on vanhaa merenpohjaa, joka on maan mullistusten myötä kaatunut pystysuunnasta vaakatasoon. Näin maastossa etenemällä voidaan tutkia merenpohjan ominaisuuksia sen muodostumisen eri vaiheissa.

”Meillä ei ole tallella muinaista vettä, mutta kivestä voidaan päätellä, millaisen meriveden kanssa se on ollut kosketuksissa”, kuvaa tutkimuksen vetäjä Benjamin Johnson.

Johnson vertaa Colorado at Boulder -yliopiston verkko­sivuilla tutkimuksen kulkua siihen, että kahvinporoista analysoitaisiin niiden läpi kaadetun veden ominaisuuksia. Johnson on nyt apulaisprofessorina Iowan osavaltionyliopistossa.

Johnsonia ja hänen ryhmäänsä kiinnostivat kivessä kaksi hapen isotooppia: happi-18 ja sitä hieman kevyempi happi-16. Näistä raskaamman happi-18:n pitoisuudet olivat hieman korkeampia 3,2 miljardia vuotta vanhassa merenpohjassa.

Tämä kertoo, ettei savimaan peittämiä mantereita ollut. Muuten ne olisivat sitoneet happi-18:n kaltaisia raskaampia isotooppeja itseensä. Erot ovat pieniä, mutta tutkijoiden mukaan merkittäviä.

”Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö pieniä maa-alueita, niin sanottuja mikromantereita olisi voinut olla silloinkin. Mutta emme usko, että kuivaa maata oli läheskään samassa mitassa kuin nykyään”, sanoo geotieteiden apulaisprofessori Boswell Wing Colorado at Boulder -yliopistosta. Hän on tutkimuksen toinen kirjoittaja.

Merimaapallon teoria saattaa tuoda uutta valoa myös elämän syntymiseen noin neljä miljardia vuotta sitten.

Jos lähes koko planeetta oli meren peitossa, se selittäisi, miksi varhainen elämä saattoi syntyä juuri veteen.

Elämä kukoistaa aina siellä missä sille on tilaa. Meren peittämällä planeetalla ei kuivaa maata ei juuri ole käytettävissä.

Sen sijaan kysymykseen siitä, oliko maapallo miljardeja vuosia sitten paljon nykyistä lämpimämpi, tutkimus ei ota kantaa.

Teoria jättää avoimeksi myös kysymykset siitä, miksi ja milloin mantereet nousivat vedestä. Wing ja Johnson myöntävät, ettei heillä ole vielä vastauksia.

Suunnitelmissa ovat kuitenkin jatkotutkimukset nuorempien kivimuodostelma-alueiden luona Arizonassa ja Etelä-Afrikassa. Niiden toivotaan tuovan asiaan lisäselvyyttä.

Tutkimuksen julkaisi tiedelehti Nature Geoscience.