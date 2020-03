Albin Sovasto, 5

Valtaosa linnuista tuo ruuan poikasilleen joko nokassa tai kynsissä.

Etenkin monet merilintulajien aikuiset kuitenkin usein oksentavat ruuan pienokaisilleen. Tuollainen ravinto on useimmiten osin kiinteää. Pienille poikasille linnut monesti yökkäävät erityisen hyvin sulanutta vellimäistä ravintoa, jota on helppo ryystää. Suomalaisista lajeista ruokaa oksentavat esimerkiksi lokit ja merimetso.

Lintujen syömä ravinto kuten kala ehtii sulaa osittain vatsassa ennen oksentamista. Siksi osa ruuasta ehtii imeytyä aikuisten omaan käyttöön.

Poikasten hoitoaika on kuitenkin kaikille aikuisille linnuille monesti haastavaa. Tällöin niiden pitää yrittää ruokkia nälkäisiä pienokaisia mahdollisimman paljon ja hankkia samalla ravintoa myös itselleen.

Tasapainoilu johtaa siihen, että aikuiset ovat yleensä varsin laihassa kunnossa pesimä­aikaan, joka kestää Suomessa loppukeväästä myöhäiseen kesään. Useiden muuttolintulajien paino kasvaa nopeasti pesimäkauden jälkeen, kun ne alkavat kerätä vararavintoa muutto­matkaa varten.

Aleksi Lehikoinen

linnustonseurannan intendentti

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Mount Everestin huipulla on kivettyneitä merieläinten jäänteitä. Kuva: Charlie Neuman

Kuinka korkea Mount Everest oli aikojen alussa? Oliko jokin toinen huippu korkein?

Milja Viitanen, 7

Korkeimmat vuoristot syntyvät, kun kaksi mannerta törmää yhteen.

Mount Everest -vuori kuuluu Himalajan vuoristoon, joka alkoi kohota, kun Intian ja Aasian­ mantereet törmäsivät noin 50 miljoonaa vuotta sitten. Vuoren huipulla on yhä merieläimien kivettyneitä jäänteitä. Vuoristo on rakentunut puristuksiin jääneistä meren aineksista.

Intian ja Aasian mantereet törmäävät yhä toisiinsa. Törmäysliike on kohottanut miljoonien vuosien aikana Himalajaa yhä korkeammaksi. Samalla sade, pakkanen, jää ja painovoima ovat pyrkineet nakertamaan vuoristoa matalammaksi. Näiden voimien vaikutuksesta ovat myös syntyneet terävät huiput.

Todennäköisesti Mount Everest ei ollut menneisyydessä selvästi korkeampi kuin nykyään­. Maapallon ilmasto, kallioperä ja painovoima eivät salli kovin paljon korkeampien vuorien muodostumista.

Maapallo on noin 4 500 miljoonaa vuotta vanha. Tiedetään, että korkeita vuoristoja oli muinoin lähes kaikkialla. Luultavasti jossakin on ollut hieman jopa Mount Everestiä korkeampia huippuja.

Suomessakin kohosi vuoristo noin 1 900 miljoonaa vuotta sitten. Jokin sen huipuista oli ehkä kaikkien aikojen korkein!

Arto Luttinen

geologian yli-intendentti

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Noin joka kymmenes on vasenkätinen. Kuva: Colourbox

Miten käsitteet oikea ja vasen on alunperin keksitty?

Lauri Kostilainen, 6

Oikean ja vasemman käsitteiden keksijää ei tarkasti tiedetä, koska ne ovat hyvin vanhoja.

Ihmiset huomasivat tuhansia vuosia sitten, että heidän kaksi kättään eivät toimi keskenään samalla tavalla. Toinen on kätevämpi tarkkuutta vaativissa töissä ja yleisesti tehokkaampi. Valtaosalla parempi käsi on se, mitä suomessa kuvataan sanalla oikea ja englannissa sanalla right.

Sittemmin käsitteet ovat yleistyneet kielissä muihin eri puolia tarkoittaviin asioihin. Nimitykset on valittu yleensä oikeakätisen enemmistön näkökulmasta. Oikeaan liittyy myönteisiä ja vasempaan kielteisiä sanoja.

Virossa parem merkitsee oi­keaa ja pahem vasenta. Suomessa oikea on vanhastaan tarkoittanut puolen lisäksi väärän tai käyrän vastakohtaa. Virossa ja eräissä suomen murteissa vasenta kättä sanotaan jopa kurakädeksi.

Sanalle oikea on aikojen ku­luessa kertynyt niin monia myönteisiä merkityksiä, että voi olla vaikea ajatella sitä pelkkänä puolen nimityksenä. Niin kuitenkin pitäisi tehdä.

Politiikassa nimitykset oikeisto ja vasemmisto perustuvat al­kuaan siihen, millä puolella kokoussalia eri aatemaailman edustajat istuivat.

Kaisa Häkkinen

suomen kielen professori

Turun yliopisto

Greta Thunberg on sinnikäs. Kuva: Carlo Allegri

Mistä Greta Thunberg saa erityisvoimansa?

Hermanni Hartikainen, 8

Koska en tunne tarkkaan Greta Thunbergin kasvuhistoriaa, hänen kotiolojaan ja sitä, mitä kaikkea hän on elämänsä aikana kokenut, on vaikea ar­vioida juuri hänen erityisvoimansa taustalla olevia tekijöitä.

Yleisesti voi sanoa, että ihmisten väliset erot sellaisissa asioissa kuten tarmokkuudessa, aktiivisuudessa ja sinnikkyydessä, syntyvät hyvin varhain.

Näiden erojen oletetaan osin olevan meidän geeniemme eli vanhemmilta saatujen perintötekijöiden ohjaamia.

Toki myös myönteiset kokemukset ja se, miten muut ihmiset kannustavat ja rohkaisevat, edelleen vahvistavat ja tukevat aktiivisuutta ja rohkeutta.

Voisi siis olettaa, että Greta on jo syntymästään lähtien ollut tarmokas ja sinnikäs. Lisäksi voi olettaa, että hänen vanhempansa ja muut läheiset ihmiset ovat tukeneet häntä antamalla myönteistä palautetta.

Nyt erityinen tarmokkuus, sinnikkyys ja rohkeus näyttävät sitten erityisvoimalta, joka onkin hyvä sana tuollaista käytöstä kuvaamaan.

Marko Elovainio

psykologian professori

Helsingin yliopisto

Kuva: Aku Isotalo / HS

Mitä tapahtuu, kun vatupassia käytetään painottomassa tilassa?

Aatu Kähkönen, 11

Vatupassin toiminta perustuu painovoimaan. Jos sitä ei olisi, vatupassin kuplalla ei olisi ylös- tai alassuuntia, eikä laite toimisi. Kupla irtoaisi tuolloin laitteen säiliön seinistä ja kelluisi pyö­reänä pallona keskellä.

Vastaavan ilmiön näki ensimmäisenä kosmonautti Pavel Popovitš, kun hän laittoi vettä ja ilmaa läpinäkyvään pulloon Vostok 4 -avaruuslennollaan vuonna 1962. Hän myös huomasi hölskytyksen hajottavan nesteen keskuskuplan lukemattomiin osiin. Pikkukuplat yhdistyivät uudelleen hetken päästä.

Vatupassissa ei kuitenkaan ole vettä, vaan esimerkiksi alkoholia. Kupla liikkuu siinä nopeammin, koska alkoholin pintajännitys eli taipumus pysyä kasassa on pienempi kuin vedellä. Niinpä vatupassin kuplat rikkoutuisivat ja yhdistyisivät painottomassa tilassa hiukan helpommin kuin Popovitšin testissä.

Pitää kuitenkin muistaa, että aivan täydellistä painottomuutta ei ole olemassa edes avaruudessa. Siellä vallitsee lähes painoton tila. Ero on niin pieni, ettei se vaikuta edellä kuvattuun lopputulokseen.

Jarmo Korteniemi

avaruustutkija

Arktinen planeettatutkimus­instituutti