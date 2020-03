Stadin slangin ystävät onnistuivat huhtikuussa 2015 yllättämään suomalais-ugrilaisten kielten professorin Ulla-Maija Forsbergin perinpohjaisesti.

Kymmenkunta Suomalais-Ugrilaisen Seuran jäsentä oli saapunut kokouksen jälkeen illalliselle Helsingin Kruununhaassa sijaitsevaan ravintolaan.

He eivät tienneet etukäteen, että siellä esiintyisivät tuona iltana räppäri Paleface, kansanmuusikko Anna E. Karvonen ja rock-artisti Tuomari Nurmio.

Forsberg ei osannut aavistaa, että pienimuotoinen konsertti oli osoitettu juuri hänelle.

Esiintyjien ja slangiaktiivi Panu Hallamaan tarkoitusperät alkoivat valjeta konsertin jälkeen.

”He tulivat ruokailun alettua pöytääni kertomaan, että meillä olisi tällainen paperi”, Forsberg kertoo.

Paperi osoittautui adressiksi, jossa hänelle ehdotettiin ennennäkemätöntä hanketta. Stadin slangista pitäisi laatia etymologinen sanakirja.

”Otin sen positiivisena haasteena – ilman muuta tartun sopivan tilaisuuden tullen.”

Etymologia tarkoittaa kahta toisilleen läheistä asiaa: sanojen alkuperän tutkimusta ja toisaalta yksittäisen sanan alku­perää. Nyt lähes valmiissa teoksessa sanojen etymologioita on riittämiin. Mukaan on valikoitunut noin 2 600 sanaa.

Forsberg, 59, on etymologisen tutkimuksen konkari. Hän oli päätoimittajana vuosina 1992–2000 ilmestyneessä kolmiosaisessa etymologisessa sanakirjassa Suomen sanojen alkuperä.

Slangisanakirjassa on mukana satoja uusia alkuperäselityksiä, mutta se toimii myös aiemmin hyväksyttyjä etymologioita yhteen kokoavana teoksena.

Selityksen saavat muun muassa­ juopotteluun liittyvät sanat dokata (höyryämistä, haisemista ja ryyppäämistä tarkoittava ruotsin murreverbi dåka), häppä (suomalainen murresana, jolla ei ole viitattu alkoholiin vaan lapsille sopivaan juotavaan) ja napanderi (muunnelma napata-verbin pohjalta syntyneestä substantiivista napaus).

Kirja on syntynyt sangen rivakasti, vaikka Forsberg on tehnyt koonti- ja tutkimustyötä yksin.

Hän kertoo tilaisuuden koittaneen, kun Kotimaisten kielten keskukselle ryhdyttiin alkuvuodesta 2016 etsimään uutta johtajaa Pirkko Nuolijärven eläkeiän häämöttäessä.

”Ajattelin, että niissä hommissa voisin tehdä sanakirjan, joten päädyin hakemaan paikkaa.”

Kesäkuussa 2016 Forsberg valittiin tehtävään. Sanakirja­hanke alkoi saman vuoden syksyllä ja on maaliskuussa 2020 loppu­silausta vaille valmis.

Tärkeä apu kirjan teossa on ollut ”slangiprofessorina” tunnetun Heikki Paunosen ja Marjatta Paunosen suurteos, slangi­sanakirja Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii (2000), joka sai vuonna 2001 tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon. Forsberg on valinnut kirjaansa sanat lähes pelkästään sen sana-artikkeleista.

”Siksi olen voinut tehdä omaa sanakirjaani nopealla aikataululla.”

Paunosten sanakirja esittelee laajasti ja ansiokkaasti sanojen merkityksiä. Se ei kuitenkaan ole etymologinen sanakirja – kirjassa ei juuri kerrota, mistä kielimuodoista sanat ovat ilmaantuneet slangiin.

Forsberg on päätynyt valitsemiinsa 2 600 sanaan yli 12-kertaisesta määrästä: Paunosten sanakirjassa on noin 33 000 sanaa. Karsinta oli siis kovaa.

Forsberg kertoo, että hän on muun muassa jättänyt pois yhdyssanat ja keskittynyt pelkkiin perussanoihin ja johdoksiin. Samoin kirjan ulkopuolelle ovat jääneet liian ilmeiset kielikuvat.

Lisäksi kirjassa on ajallinen rajaus: valtaosa mukaan otetuista sanoista on tullut slangiin 1890–1960-luvuilla.

”Olen ottanut mukaan joitain uudempiakin, jos ne ovat tuntuneet kiinnostavilta.”

Perinteisen slangin keskeisinä raaka-aineina on pidetty ruotsia ja venäjää. Forsberg kertoo kuitenkin, että venäjän merkitys on osoittautunut arveltua vähäisemmäksi.

Tämä näkyy myös hänen sanakirjansa materiaalissa: ruotsin kieli peittoaa venäjän luvuin 1 500–160.

”On luultu, että määrät olisivat olleet tasaveroisempia. Siinäkin mielessä pidän tätä ihan tarpeellisena selvityksenä.”

Myös englannin määrä 1960-lukuun mennessä syntyneen slangisanaston joukossa saattaa yllättää.

Itse asiassa englanti jopa päihittää venäjän: uudessa sanakirjassa on kolmisensataa englannista tullutta sanaa.

Niitä on virrannut slangiin jo ennen viime vuosikymmeniä melko vuolaasti, koska Forsbergin mukaan englannin kausi alkoi yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta vasta 1940-luvulla.

Yksi esimerkki englannin varhaisesta vaikutuksesta slangiin on muun muassa Krokotiilirock-kappaleessa esiintyvä dongarit eli housut. Se esiintyi slangissa jo 1900-luvun alkuvuosina. Sana on tarkoittanut ensi alkuun merimiesten haalareita ja juontuu puuvillakankaaseen viittaavasta sanasta dungaree.

”Se on vanhimpia englantilaisperäisiä Stadin slangin sanoja”, Forsberg kertoo.

Vaikka slangisanojen etymologioista ei ole tehty koskaan aikaisemmin näin kattavaa koontia, Ulla-Maija Forsberg tuntuu suhtautuvan asiaan tyynen rauhallisesti.

Etymologinen sanakirja kestänee oivallisesti sekä slangi­aktiivien että tieteentekijöiden tarkastelun: Helsingissä syntynyt Forsberg on työskennellyt valta­osan urastaan Helsingin yli­opistossa sekä tehnyt etymologisen tutkimuksen lisäksi runsaasti sanakirjatyötä.

Lisäksi hän kertoo isänsä olleen Valkassa eli Helsingin Vallilassa syntynyt ”natiivi slanginpuhuja”.

Slangisanojen tarkasteluun sopivat useat etymologisen tutkimustyön vakiintuneet metodit.

Alkuperää pohdittaessa sanoja on verrattava moniin kielimuotoihin, usein muihin kieliin.

Jotta sanojen yhteenkuuluvuus tulee aidosti todistetuksi, etymologian pitää täyttää samanaikaisesti useita kriteerejä. Merkitysten täytyy täsmätä täysin tai osittain, äänneasun pitää olla samankaltainen – tai selitettävissä jollain järkeenkäyvällä säännöllä – ja sanan oletetun kulkureitin on oltava luonteva.

Esimerkiksi suomen sana ranta on osoitettavissa lainaksi ruotsin strand-sanasta, koska merkitykset ovat identtiset ja suomen kielen tiedetään vetäneen varsinkin muinoin mutkia suoriksi sananalkuisissa konsonanttirykelmissä.

Lisäksi ruotsi sijaitsee kieli­alueena aivan suomen vieressä ja ruotsista tiedetään lainautuneen suomeen sanoja muutenkin satapäin.

Jos taas sana osoittautuu johdetuksi jostain omakielisestä sanasta, esimerkiksi nuoruus sanasta nuori, myös tällöin rakenteessa ja merkityksessä täytyy olla nähtävissä yhteys.

Samalla Forsberg myöntää, etteivät slangiin päde aivan samat lainalaisuudet kuin sitä pitkäikäisempiin kielimuotoihin.

”Olen muun muassa joutunut kyseenalaistamaan johto-opin menetelmiä ja jopa kehittämään slangiin sopivia uusia metodeja. Slangissa varioidaan paljon vapaammin kuin muuten. Usein riittää, että sanan alku täsmää ja loppu on slangijohdinta: hauis–haba, jätkä–jäbä.”

Lisäksi slangissa on joitain epätyypillisiä mutta jokseenkin yleisiä vokaalimuutoksia, Forsberg kertoo. Esimerkiksi tans­siaisia tarkoittavassa ruotsin bal-sanassa on äännettäessä pitkä vokaali, joka on suomessa korvautunut vokaaliyhdistelmällä ai. Näin suomeen on saatu verbi bailata.

Kenties vielä yllätyksellisempää on, että joissain sanoissa f on korvautunut s:llä.

Tappeluun viittaavista ruotsin verbistä slåss ja substantiivista slag(smål) on saatu slangiin flaidata-verbi. Tätä teoriaa tukee samaa tarkoittava slangimuoto slaidata.

Osa slangista on peräisin suomen murteista.

Joskus yksi sana voi olla useiden slangisanojen lähde. Rasiaa tarkoittavasta ruotsin dosa-sanasta on saatu sekä bussia tarkoittava dösä että toosa, jota käytetään rasian lisäksi muun muassa tv-vastaanottimesta ja naisen sukuelimestä.

Aivan ensimmäisenä ei ehkä tule ajatelleeksi, että osa slangista – kuten edellä mainittu häppä – on peräisin suomen kielen murteista.

Koska murresanat ovat usein siirtyneet slangiin kutakuinkin sellaisenaan, niitä ei ole tar­vinnut välttämättä ihmeemmin edes tutkia.

Riittää, kun kurkistaa vähi­tellen täydentyvään Suomen murteiden sanakirjan verkkoversioon tai tarvittaessa Kotimaisten kielten keskuksen murre­arkistoon.

Forsbergilla on ollut käytössään muitakin luotettavia lähteitä.

Hänen toimittamansa Suomen sanojen alkuperän lisäksi apua on ollut slangin venäläisiä lainoja esittelevästä Heikki Paunosen Sloboa Stadissa -kirjasta (2016) ja Kaarina Karttusen Nyky­slangin sanakirjasta (1980), jossa esitellään merkitysten lisäksi jonkin verran etymologioita.

Ulkomaisista lähteistä Forsberg mainitsee muun muassa Svenska Akademiens Ordbokin verkkoversion ja Online Etymological Dictionaryn. Hyödylliseksi on osoittautunut niiden ohella Suomen ruotsalaismurteiden verkkosanakirja Ordbok över Finlands svenska folkmål.

Stadin slangin etymologinen sanakirja ilmestyy lähitulevaisuudessa, mutta tarkka ajankohta on Forsbergin mukaan vielä auki.

”Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivuille on jossain vaiheessa tulossa sanakirjan sähköinen versio. Moni on toivonut painettuakin kirjaa, mutta kustantajaa etsitään yhä.”