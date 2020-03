Kuolleisuus koronavirustautiin näyttää Italiassa kasvaneen merkittävästi. Tautiin oli kuollut siellä maanantai-iltapäivään mennessä 330 ihmistä eli viisi prosenttia kaikista tiedetyistä tapauksista.

Kuolleisuus on siis näiden lukujen valossa ollut suurempaa kuin maailmassa keskimäärin. Maailman terveysjärjestö WHO on kertonut, että koko maailmassa 3,4 prosenttia tartunnan saaneista on kuollut.