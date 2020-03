Lääketiede

Adam Castillejo kuvattiin Lontoossa 1. maaliskuuta. Kuva: ANDREW TESTA / New York Times

Hiv-tartunnasta toisena ihmisenä maailmassa parantunut ”Lontoon potilas” on edelleen terve, kertoo tiistaina The Lancet HIV -julkaisussa ilmestynyt artikkeli. Hänestä ei ole havaittu aidsia aiheuttavaa hi-virusta noin 30 kuukauteen.

Viime vuoden maaliskuussa Adam Castillejon, 40, kerrottiin päässeen eroon viruksesta sen ansiosta, että hänelle oli tehty syöpähoitoihin liittyvä luuydinsiirto.

Aiemmin Castillejo tunnettiin julkisuudessa ”Lontoon potilaana”, mutta hän paljasti henkilöllisyytensä yhdysvaltalaislehti The New York Timesin haastattelussa maanantaina.

Venezuelan Caracasissa varttuneella ja sittemmin muun muassa Tanskassa ja Lontoossa asuneella Castillejolla havaittiin hiv-tartunta vuonna 2003.

Vuonna 2012 hänellä havaittiin myös syöpä.

”En ikinä tule unohtamaan reaktiotani, koska maailmani muuttui jälleen kerran pysyvästi”, Castillejo kuvailee haastattelussaan.

”Jälleen kerran, jo toinen kuolemantuomio.”

The New York Timesin mukaan Saksasta löytyi kuitenkin syövän hoitamisessa käytettyä luuydinsiirtoa varten luovuttaja, jolla sattui lisäksi olemaan geenimutaatio, jonka ansiosta hänellä on vastustuskyky hi-virukselle.

Kaikkien aikojen ensimmäisestä hi-viruksesta parantumisesta kerrottiin kymmenisen vuotta sitten, jolloin Timothy Brown eli niin sanottu ”Berliinin potilas” parantui hiv:stä samanlaisen hoidon jälkeen. Tämä antoi The New York Timesin mukaan myös Castillejon kohdalla toivoa siitä, että vastaava voisi olla mahdollista myös hänen kohdallaan.

Luuydinsiirto tehtiin lopulta vuonna 2016. Vuonna 2017 Castillejo lakkasi ottamasta hi-viruksen etenemistä hillitseviä lääkkeitä – ja viime vuoden maaliskuussa tapausta tutkinut virologi Ravindra Gupta Cambridgen yliopistosta kertoi, että hän vaikuttaa parantuneen taudista. Nyt julkaistun raportin mukaan testeissä löytyi merkkejä hi-viruksen dna:sta, mutta aktiivista virusta ei ole löytynyt.

Castillejo päätti kertoa oikean nimensä julkisuuteen vasta nyt, The New York Timesin mukaan ”jakaakseen optimistista viestiä”.

”Tämä on ainutlaatuinen tilanne, jossa nyt olen, ainutlaatuinen ja nöyräksi vetävä”, hän kuvaili.

”Haluan olla toivon lähettiläs.”

Tutkijoiden mukaan kyse on kiinnostavasta havainnosta, josta ei kuitenkaan ole ratkaisuksi koko ongelmaan.

Castillejon saamassa hoidossa oli Guptan mukaan kyse eräänlaisesta viimeisestä oljenkorresta tämän hengen pelastamiseksi syövältä. Operaatioon liittyy runsaasti riskejä, eivätkä tulokset ole olleet yhtä lupaavia muiden vastaavien tapausten kohdalla. Virus on myös hyvä piiloutumaan elimistöön, joten täysin varmaa parantuminen ei ole.

Immuunikatoviruksen aiheuttaman kroonisen infektion eli hiv:n etenemistä viimeiseen vaiheeseensa eli aidsiksi voi estää lääkehoidolla, mutta virusta ei tälläkään varsinaisesti saa hävitetyksi elimistöstä.

Hiv johtaa uutistoimisto AFP:n mukaan noin miljoonaan kuolemaan joka vuosi. Maailman terveysjärjestön mukaan maailmassa oli vuonna 2018 lähes 38 miljoonaa hiv- tai aids-potilasta.