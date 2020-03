Maailmaa kiertävä koronavirus on muuttunut ja muuttuu edelleenkin. Tiedetään, että Kiinassa on riehunut vähän erilainen virus kuin se, joka on levinnyt Italiassa.

”Virus on muuttunut koko ajan ja kohtuullisen rauhallisesti”, kertoo Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti.

Viruksen perimään ilmaantuu muutoksia, kun se tekee itsestään kopioita. Vapalahti vertaa muutoksia virheisiin, joita keskiajan munkeille tuli Raamatun käsikirjoituksia kopioidessaan. Virhe on kertoo siitä, mitä luostarin kautta jokin Raamatun käsikirjoitus on kulkeutunut.

Samoin viruksen kopiointivirheet jäävät sen tytärvirusten perimään. Näitä muutoksia seuraamalla ja virusten sukulaisuuksia tutkimalla voidaan selvittää tartuntaketjuja.

Variaatioista voi myös paljastua jotakin taudin levinneisyydestä.

Washingtonin yliopiston laskennallisen biologian tutkija Trevor Bedford vertasi kahden Seattlen seudulta löytyneen tautitapauksen aiheuttaneita viruksia keskenään. Muunnosten yhtäläisyyksistä ja eroista hän saattoi Nature-tiedelehden mukaan päätellä, että virus oli kiertänyt helmikuun loppuun mennessä kuusi viikkoa huomaamatta Washington osavaltiossa. Se merkitsi tutkijan mukaan, että sinä aikana oli 1 500 oli saanut tartunnan.

Viruksen muunnoksista löytyy siis kiinnostavaa tietoa. Äreämpään taudinaiheuttajaan muutokset tuskin johtavat.

”Virukselle ei olisi hyötyä kehittyä patogeenisemmaksi [taudinaiheuttamiskykyisemmäksi], koska se ei edistäisi sen tartuntamahdollisuuksia”, Vapalahti sanoo.

Yskivät ja aivastelevat viruksen kantajat ovat tehokkaita viruksen levittäjiä, mutta kuolleet eivät ole.