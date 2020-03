Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on uusinut ohjeensa koronavirustartuntaa epäileville kansalaisille. Tästä lähtien ei pidä soittaa terveyskeskukseen eikä etenkään lähteä vastaanotolle, jos hengitystieinfektion oireet ovat lieviä.

”Suurimmalla osalla tauti on lievä ja sen kanssa pärjää kotona siihen asti, että on taas terve”, sanoo THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen.

Jos saa hengenahdistusta tai korkean kuumeen tai yleisvointi heikkenee, pitää ottaa yhteyttä terveyskeskukseen, omaan työterveyshuoltoon tai päivystysapunumeroon 116 117.

”Tarvittaessa hoitoon pääsee varmasti”, Salminen vakuuttaa.

Syy ohjeeseen on se, että kapasiteetti ei riitä kaikkien epäilyjen testaamiseen ja puhelut ruuhkauttavat terveydenhuollon.

Vastaanotolle tulemalla covid- 19-potilaat myös levittävät tartuntaa ja vaarantavat riskiryhmät.

”Ei kannata mennä jonottamaan ja tartuttamaan muita”, sanoo THL:n projektipäällikkö Anna Katz.

Lieväoireisten oman hoidon ja paranemisen kannalta ei ole merkitystä tiedolla sairauden aiheuttajasta. Kaikkien vähäisiäkin flunssaoireita – esimerkiksi nuhaa, yskää, kurkkukipua ja kuumetta – potevien on syytä pysyä varmuuden vuoksi kotona sairastamassa ja jättää menemättä töihin, kouluun tai päiväkotiin.

Tauti voi olla lievä ikäihmisilläkin, mutta Katzin mukaan heidän kannattaa ottaa muita herkemmin yhteyttä, jos oireet kovenevat. Nykytiedon mukaan sairaus on 80 prosentilla tavallisen flunssan kaltainen ja joillakin jopa täysin oireeton.

THL arvioi, että Suomi on lähellä epidemian kynnystä. Toisin sanoen nyt lähestytään tilannetta, jossa kaikkia koronaviruksen tartuntaketjuja ei enää tunneta eikä pystytä katkaisemaan.

Salmisen mukaan vielä ei ole selviä merkkejä siitä, että tartunnat olisivat alkaneet levitä huomaamatta. Näin käy kuitenkin jossain vaiheessa vääjäämättä. Silloin potilaiden määrä alkaa kasvaa nopeasti.

Hallituksen torstaina antamat suositukset tehtiin ennakoivasti.

Tämä on odotettavissa lähiviikkoina, mahdollisesti jopa lähipäivinä. Käänne ei Salmisen arvion mukaan aiheuta heti uusia toimia, vaan hallituksen torstaina antamat suositukset tehtiin ennakoivasti.

”En näe välitöntä syytä uusiin päätöksiin. THL ei kuitenkaan niitä tee. Muut päättävät, jos tarvetta on kokonaistilanteen perusteella.”

Tavoitteena on joka tapauksessa hidastaa tartuntatahtia sekä suojata terveydenhoitohenkilöstöä ja riskiryhmiä. Maailman terveysjärjestö WHO kehottaa Kiinan ja Korean kokemusten perusteella edelleen seuraamaan tartuntaketjuja. Näin aiotaan toimia myös Suomessa: tartunnan saaneita ja heidän lähikontaktejaan pyritään yhä selvittämään.

”Jossain vaiheessa kapasiteetti kuitenkin loppuu laboratorioissa ja ketjujen selvittämisessä”, Katz sanoo.

Norjassa varmistetut tapaukset kolminkertaistuivat kolmessa päivässä 700:aan. Katzin mukaan ei silti tarvitse olettaa, että Suomen käyrä olisi yhtä jyrkkä.

Mallinnuksia on mahdollista tehdä, mutta vaikuttavia tekijöitä on niin paljon, että luotettavan arvion teko on mahdotonta. Katz huomauttaa, että varmistettujen tapausten määrä riippuu myös siitä, kuinka tehokkaasti virusta etsitään – ei vain siitä, paljonko virusta on väestössä.

”Kaikki lähtee edelleen käsien pesusta, josta on jankutettu alusta asti.”

Viruksen todellinen leviämisnopeus riippuu paljon torjuntatoimien onnistumisesta.

”Kaikki lähtee edelleen käsien pesusta, josta on jankutettu alusta asti. Se on erittäin tehokas keino estää sekä ihmiskontaktista että pinnoista tulevaa tartuntaa”, Katz sanoo.

Toinen ehdottoman tärkeä asia on pysyä kotona, jos on vähänkään sairas. Muita keinoja ovat etäisyyden pito toisiin ihmisiin, etätyön tekeminen, ryhmäharrastuksista pidättäytyminen ja joukkotapahtumien peruminen. Kaikki tämä hidastaa tartuntojen etenemistä.

Koulujen ja päiväkotien sulkemisen tehosta ei ole Katzin mukaan toistaiseksi näyttöä. Lapsissa on vain vähän sairastuneita, eikä vielä tiedetä, miten tehokkaasti he tartuttavat tautia.

”Kaikki viranomaiset punnitsevat jatkuvasti tonteillaan toimien hyötyjä ja haittoja.”

Mikään ei estä epidemiaa kokonaan. Salminen arvioi, että kaikista toimista riippumatta yhtä iso osa väestöstä saa lopulta tartunnan. Epidemia päättyy itsestään, kun tarpeeksi moni on sairastanut taudin ja saanut vastustuskyvyn.

Kuinka moni on tarpeeksi? Salmisen mukaan sitä ei voida tietää ennalta. Arvioita on esitetty 35:stä 70 prosenttiin. Silti tavoitteena on suojata kaiken aikaa riskiryhmiä ja terveydenhoitohenkilöstöä. Jos hoitajat sairastuvat, muutkin ovat pulassa.

”Nyt täytyisi välittää lähimmäisistä pitkällä aikavälillä.”

Kuolemilta ei voida välttyä Suomessakaan. Katzin mielestä on kuitenkin olennaista muistaa, että haavoittuvaisten suojaamisessa on suuri merkitys jokaisen omilla toimilla eli suositusten noudattamisella. Salminen sanoo samaa.

”Oletan, että ihmiset ottavat asian vakavasti, tuntevat oman vastuunsa ja yrittävät suojella heikkoja. Me työikäiset olemme melkein turvassa, mutta nyt täytyisi välittää lähimmäisistä pitkällä aikavälillä.”

Arvailun varassa on sekin, kuinka kauan kaikki tämä kestää. Katzin mukaan epidemian on arveltu kestävän 3–6 kuukautta. Covid-19 saattaa myös jäädä väestössä kiertäväksi taudiksi kuten influenssa.

Jos tauti käyttäytyy kuten influenssa ja useat muut hengitystieinfektiot, se hiipuu kesäksi, mutta tästä ei ole takeita. Taudin itämisaika on pidempi kuin esimerkiksi influenssan.