Arkeologia

Yli tuhat vuotta sitten nykyisen Meksikon ja Guatemalan rajalla kukoisti mayojen kuningaskunta. Sen nimi oli Sak Tz’i’, valkoisen koiran valtakunta.

Mayakulttuuri koostui useista keskenään kilpailevista kuningaskunnista. Sak Tz’i’ ei ollut näiden joukossa erityisen vahva, mutta se oli pitkäikäinen. Valkoisen koiran väki asui alueella kenties yli 1 500 vuotta.

Tämän kuningaskunnan pääkaupunkia on etsitty kauan. Nyt arkeologi Charles Golden ryhmineen uskoo löytäneensä sen.

Suuren kaupungin rauniot levittäytyvät 25 hehtaarin alueelle paikallisen karjatilallisen mailla. Osa kaupungin jäänteistä on näkyvissä, mutta suuri osa on peittynyt maakerrosten alle.

Raunioista on tiedetty jo pitkään, mutta aluetta ei ole päästy tutkimaan, koska se sijaitsee yksityisellä maalla. Maanomistaja pelkäsi, että hallitus voisi pakkolunastaa hänen tonttinsa histo­riallisesti arvokkaiden jäänteiden vuoksi.

Karjatilan maiden alla on tuhatvuotisen valtakunnan jäänteitä, kuten temppeleitä ja pallokenttä. Kuva: Charles Golden

Brandeisin yliopiston apulaisprofessori Golden voitti vihdoin maanomistajan luottamuksen ja ryhmä pääsi töihin. Mailta paljastui 120 muinaista rakennelmaa, 11 alttaria ja 15 metriä korkean pyramidin jäänteet.

Osa jäänteistä on pahoin turmeltunut. Vuosisatojen aikana ryöstäjät ovat sahanneet rakennelmista irti kaiverruksia ja sadevesi on kuluttanut kivipaaseista tärkeitä tekstejä.

Ryhmä löysi lähes ehjän, 60 senttiä korkean kivitabletin. Siihen mayat kaiversivat tarinoita jumalhahmoista ja myyttisestä vedenpaisumuksesta. Tabletissa kuvataan myös sadejumalaksi pukeutunutta hallitsijaa.

Paljastuneista rakennelmista piirtyy kuva kaupungista, jossa oli suuri, temppeleiden ympäröimä keskusaukio ja toreja.

Pyramidin ympärillä oli eliitin asumuksia ja myös pallokenttä, jossa pelattiin mesoamerikkalaista jalkapalloa. Suositussa pelissä osallistujat kuljettivat raskasta, kumista palloa käyttäen vain ylävartaloaan.

Golden on varma siitä, että tämä oli valtakunnan pääkaupunki. Parikymmentä kilometriä etelämpänä sijaitsee Plan de Ayutlan raunioalue, josta on löytynyt Sak Tz'i' -hallitsijoita kuvaavia kaiverruksia. Siksi sitä on pidetty pääkaupunkina.

Nyt tutkittu alue, Lacanja Tzeltal, on kuitenkin suurempi. Kenties kumpikin oli vuorollaan pääkaupunkina.

Löydettyjä esineitä ja maakerroksia ajoittamalla tutkijat ovat laskeneet, että ”valkoisen koiran” kansa asettui alueelle ehkä jo 750 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Ei tiedetä, mistä nimi periytyy.

Tuoreimmat keraamiset esineet on alustavasti ajoitettu hieman yli tuhannen vuoden ikäisiksi, joten valtakunta olisi säilynyt jopa 900-luvulle asti, yli 1 500 vuotta.

Juuri näihin aikoihin mayojen valtakunnat alkoivat luhistua, kauan ennen eurooppalaisten tuloa. Syyksi on epäilty ankaraa kuivuutta.

Lisäksi mayat olivat erittäin sotaisaa väkeä ja jakautuneet useisiin keskenään kilpaileviin kuningaskuntiin. Nyt löydetyistä raunioista erottuvat muurien jäänteet. Ne suojasivat kaupungin keskeisiä osia hyökkäyksiltä.

Kaupunki on muutenkin rakennettu maastonmuotoja hyödyntäen niin, että se on ollut erittäin vahvasti linnoitettu.

Puolustusta on pitänyt miettiä, sillä Sak Tz'i'n kuningaskunta sijaitsi vahvempien naapurien puristuksessa. Tutkijat löysivät eräästä monumentista kaiverruksen, jossa kuvataan vihollisten hyökkäystä ja siitä syntynyttä tuhoisaa tulipaloa.

Alueella asuu yhä mayojen jälkeläisiä. He puhuvat tzeltalin mayakieltä.

Karjatilallinen, jonka mailla rauniot ovat, avusti tutkijoita mielellään. Hän kertoi ryhmälle läheisessä kylässä asuvasta miehestä, joka oli usein käynyt hänen maillaan juttelemassa raunioista. Mies oli kertonut uskovansa, että nämä ovat hänen esi-isiensä maita. Historia näkyy yhä paikannimissä. Esimerkiksi läheisen järven nimi on mayakielellä Yaxha, "sinivihreä vesi", ja vanhoista kaiverruksista paljastuu, että tätä nimeä on käytetty jo kauan ennen eurooppalaisten saapumista.

Rauniokaupungin löytyminen on merkittävää.

Tällaisista pienemmistä mayojen kuningaskunnista tiedetään vain vähän. Enemmän on tutkittu Chichén Itzán ja Palenquen kaltaisia voimakkaita valtakuntia.

Arkeologi Golden vertaa tiedotteessa kaupungin löytymistä siihen, että yrittäisi kerätä tietoa keskiaikaisesta Euroopasta hajanaisten todisteiden perusteella, ja törmäisi jossain kirjoituksessa Ranska-nimiseen valtioon.

Tutkimuksen julkaisi Journal of Field Archaeology.