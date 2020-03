Tähtitiede

Eksoplaneettoja on löytynyt jo yli 4 000. Nyt on todennettu ehkä eksoottisin.

Planeetta Wasp-76b:n pinnalla sataa rautaa, ovat Euroopan eteläisen observatorion ESO:n tähtitieteilijät laskeneet.

Wasp-76b on niin sanottu kuuma Jupiter, eli eksoplaneettojen luokittelussa hyvin suuri ja kuuma kaasuplaneetta. Se on noin 640 valovuoden päässä Maasta, ja täältä katsottuna Kalojen tähdistön suunnalla.

Planeetta Wasp-76b kiertää emotähtensä ympäri yhden täyden kierroksen vain 1,8 maapallon päivän aikana, kuten Euroopan eteläisen obsevatorion video näyttää.

Planeetan massa on suunnilleen sama kuin aurinkokuntamme Jupiterin, mutta sen läpimitta on lähes kaksinkertainen.

Se on lukittunut radallaan niin tiukasti tähden vetovoiman takia, että planeetta näyttää aina saman puolen emotähteen päin, samaan tapaan kuin Kuumme maapalloon päin.

Planeetan kiertoaika akselinsa ympäri on siis sama kuin ekso­planeetan kiertoaika emotähtensä ympäri.

Emoplaneetan päiväpuolella planeetan lämpötila voi nousta yli 2 400 asteen. Silloin on tarpeeksi kuuma jo siihen, että myös metallit höyrystyvät.

Planeetan päiväpuoli saa emotähdestä tuhansia kertoja enemmän säteilyä kuin Maa saa Auringosta.

Päiväpuolella on niin kuuma, että molekyylit hajoavat atomeiksi, ja metallit kuten rauta höyrystyvät päiväpuolen kaasukehässä.

Öisellä pinnalla on on paljon viileämpää, mutta silti helvetillisen kuuma eli 1 500 astetta celsiusta.

”Kyseessä on ehkä äärimmäisin ilmasto, jonka voimme koskaan löytää minkään planeetan pinnalta”, pohtii verkkosivu Space.comille tutkimuksen kirjoittaja David Ehrenreich. Hän on tähtitieteen apulaisprofessori Geneven yliopistossa Sveitsissä.

”Meidän on tämän kautta laajennettava ymmärrystä siitä, mitä on ilmasto ja mikä on planeetan kaasukehä. Muuten emme voi ymmärtää tällaisia ilmiöitä”, Ehrenreich sanoo.

Wasp-76b löytyi jo vuonna 2013. Tässä välissä planeettaa on ehditty tutkia pitkään tarkalla Espresso-spektrografilla. Se on kehitetty eksoplaneettojen kaasu­kehän tutkimiseen. Sen avulla voi siis selvittää kaasu­kehän koostumusta.

Espresso on asennettu osaksi Euroopan eteläisen observatorion (ESO) isoa VLT-teleskooppia Chilessä.

Espresso havaitsi paljon alkuaine raudan höyryä raja-alueella, jossa eksoplaneetan päiväpuoli vaihtuu yöksi.

Yllättävää kyllä, rautahöyryä ei havaittu eksoplaneetan aamupuolella, siis alueella, jossa yö muuttuu päiväksi.

”Yöllä täytyy tapahtua jotain, joka saa raudan katoamaan”, päättelee Ehrenreich.

Paras selitys ilmiölle on, että planeetan tuulet ja Wasp-76b:n pyöriminen akselinsa ympäri kuljettaa höyrystynyttä rautaa päiväpuolelta yöpuolelle.

Yöllä on tarpeeksi viileää siihen, että rautahöyry tiivistyy pilviksi. Se tulee alas sateena eksoplaneetan kaasukehään.

Sade voi koostua eri raudan yhdisteistä, kuten rautasulfidista. Nähtävästi rauta tiivistyy enimmäkseen nestemäisiksi pisaroiksi, jotka ovat puhdasta rautaa, Ehrenreich on ryhmänsä kansa laskenut.

Raskaalta kuulostava sade ei tule alas lempeänä sumuna, vaan hurjassa tuulessa. Sen tuottaa Wasp-76b:n pallonpuoliskojen lämpötilojen ero.

Taitelija Frederik Peeters on tehnyt ”matkailumainoksia” eri eksoplaneetoille. Tällä eksoplaneetalla olisi kestämistä lämpötilojen ja rautasateen takia. Kuva: Frederik Peeters / ESO

Kaasukehän rauta kiitää planeetan päiväpuolelta yöpuolelle noin 18 000 kilometrin tuntivauhtia, Ehrenreich kuvailee.

Wasp-76b:n omituisuus ei lopu tähän. Päiväpuolella kaasukehä on paljon suurempi, paljon paisuneempi kuin yöpuolella.

Erojen vuoksi illan ja aamun rajoilla on isoja pilviä, jotka kasvavat ylöspäin. Ne siirtyvät tuulten mukana valoisalta puolelta jatkuvaan pimeyteen.

Wasp-76b on niin outo, että se auttaa tutkijoita monella tapaa. Sen avulla voi tarkentaa ja testata ilmaston kiertomalleja.

Rautaa satava eksoplaneetta muistuttaa myös tutkijoita siitä, että tutkijan on on pidettävä mieli avoinna. Luonto tuottaa jatkuvasti yllätyksiä.

”Mitä enemmän katsot, sitä enemmän löydät”, sanoo Ehrenreich. Tuloksia julkaisi maaliskuun alussa tiedelehti Nature.