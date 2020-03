Nujertaako kevät koronaviruksen? Julkisuudessa on esiintynyt väitteitä, että uudenlainen SARS-CoV-2-virus ja sen aiheuttama epidemia hiipuvat kevään edetessä. ”Lämpö tappaa tällaiset virukset”, lausui Yhdysvaltain presidentti Donald Trump helmikuussa.

Väitteissä on totta siteeksi. Taustalla on todennäköisesti tieto influenssavirusten käyttäytymisestä. Influenssaepidemiat leviävät enimmäkseen talvella ja hiipuvat ilmojen lämmetessä. Oletus on, että sama vuodenaikojen vaikutus pätee myös uuteen koronavirukseen.

Talven pikkupakkaset ja ilman matala suhteellinen kosteus tarjoavat viruksille parhaat olosuhteet tarttua. Eläinkokeessa on osoitettu, että influenssavirukset tarttuvat parhaiten kylmässä ja kuivassa ilmassa. Kosteus vähentää tarttuvuutta, samoin lämpötilan nousu.

Vastaavia havaintoja on ihmisistä. Nenän limakalvot kuivuvat helposti talvisin. Virukset läpäisevät kuivat ja rikkinäiset limakalvot normaalia helpommin. Kylmällä säällä väki myös pakkautuu sisätaloihin, jolloin virus pääsee helpommin leviämään.

Kevät tuo tullessaan lisääntyvän auringonpaisteen. Se tietää ikävyyksiä taudinaiheuttajille. Auringonsäteet tuhoavat tehokkaasti viruksia. Uv-valolla steriloidaan esimerkiksi kirurgin leikkausvälineitä ja tuhotaan antibiooteille vastustuskykyisiä sairaalabakteereita.

Toinen peruste liittyy uuden koronaviruksen sukulaistautiin. Sars-epidemia käynnistyi marraskuussa 2002, ja kesti seuraavaan kesään. Veikö lämpimämpi vuodenaika sen mennessään?

Väitteelle ei löydy tukea. Sars lakkasi leviämästä, koska terveysviranomaiset ryhtyivät Kiinassa, Hongkongissa, Vietnamissa ja Thaimaassa rajuihin toimiin epidemian hillitsemiseksi. Sairastuneita asetettiin karanteeniin ja kansalaisia opastettiin ottamaan fyysistä etäisyyttä kanssaihmisiin.

Koronavirus tuskin talttuu omia aikojaan. Se kiertää tehokkaasti neitseellisessä väestössä, koska valtaosalta puuttuu vastustuskyky.

Moni asia on silti arvoitus. Se tiedetään, että myös SARS-CoV-2-virus viihtyy viileässä. Laboratorio-oloissa 80 pakkasasteessa se säilyy hengissä vuosikymmeniä. Kuumuus on sille myrkkyä. 10–30 minuuttia kuudessakymmenessä lämpöasteessa nitistää viruksen.

Lisätietoa uuden koronaviruksen ominaisuuksista kertyy pikku hiljaa. Helsingin yliopiston, Turun yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijat aloittavat tällä viikolla omat laboratoriotestinsä. Virusta on eristetty Suomen ensimmäisestä koronaviruspotilaasta.