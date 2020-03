Lasten tiedekysymykset

Emily Ferrara, 4

Se johtuu Kuun kulloisestakin sijainnista suhteessa Aurinkoon. Me näemme nimittäin aina sen osan Kuusta, jonka Aurinko valaisee.

Niitä tapoja miten Kuu näyttäytyy Maahan kutsutaan Kuun vaiheiksi. Ne ovat uusikuu, puolikuu ja täysikuu. Nämä vaiheet kestävät yhteensä noin kuukauden verran.

Kun Kuu on muuttumassa uudesta kuusta puolikuuksi, se näkyy hyvin illalla auringonlaskun jälkeen. Kuu näkyy parhaiten aamulla, kun se vaihtuu puolikuusta uudeksi kuuksi.

Uudenkuun aikaan Kuuta ei voi lainkaan havaita, sillä se on samassa suunnassa kuin Aurinko.

Täysikuun aikaan Kuu taas on vastakkaisessa suunnassa kuin Aurinko, jolloin se on korkeimmillaan taivaalla keskiyöllä.

Aurinko valaisee Kuun eri osia eri aikoina kahdesta syystä. Ne ovat Kuun kiertoliike Maan ympäri sekä Maan ja Kuun kertoliike Auringon ympäri.

Kun Kuuta katselee pidemmän aikaa, huomaa sen liikkuvan hitaasti vastapäivään tähtien suhteen. Se johtuu sen kiertoliikkeestä Maan ympäri.

Pertti Rautiainen

tähtitieteen tutkija

Miksi aamulla toivotetaan hyvää huomenta eikä hyvää aamua?

Lydia Sinkkonen, 9

Aamu ja huomen ovat synonyymejä, ne siis merkitsevät samaa asiaa. Sanalla huomen on kuitenkin myös toinen merkitys eli huominen päivä. Tämä tulee esiin huomenesta johdetussa huomenna-sanassa.

Huomenen aamumerkitys on vanhempi kuin huomispäivän merkitys. Sanaa käytettiin toden­näköisesti ensin sanassa huomenhaamulla. Se tarkoittaa nykykielellä aamuhämärissä.

Huomenhaamulla kehittyi vähitellen huomenaamulla-sanaksi. Silloin huomenen merkitykseksi alettiin hahmottaa huomispäivä eli seuraava päivä.

Huomen on aamu-sanaa vanhempi. Siitä kielii se, että sana esiintyy suomen sukukielissä. Aamu-sana on arvioiden mukaan kehittynyt 1 000–1 500 vuotta sitten. Molemmat sanat vakiintuivat suomen kirja­kieleen 1500-luvulta lähtien.

Huomen-sanaa käytetään aamun merkityksessä nykyään tervehdyksissä, kuten juuri hyvää huomenta toivotettaessa.

Varmaa selitystä toivotuksen yleisyydelle ei ole. Syy voi olla se, että huomen on vanhempi sana kuin aamu.

Toki on mahdollista toivottaa myös hyvää aamua. Se voi kuulostaa mukavan erilaiselta ja pirteältä tervehdykseltä!

Johanna Kalja-Voima

suomen kielen lehtori

Jyväskylän yliopisto

Milloin ja miten huomattiin, että kasvit yhteyttävät?

Ida Schildt, 12

Ensimmäinen laajasti tiede­piireissä tunnettu yhteyttämisen tutkija oli belgialainen Jan Baptista van Helmont. Hän teki 1600-luvun puolivälissä kokeita pajuntaimella.

Tietous yhteyttämisestä lisääntyi huomattavasti, kun englantilainen Joseph Priestley paneutui 1700-luvun puolivälin jälkeen ilman ominaisuuksiin.

Priestley sai selville, että ilma koostuu useista alkuaineista. Priestley huomasi myös, että kasvit pystyvät muuttamaan ilman koostumusta sellaiseksi, että se edistää palamista. Kasvien tuottama aine nimitettiin hapeksi.

Hollantilaissyntyinen Jan Ingenhousz puolestaan julkaisi vuonna 1779 tutkimuksen, jossa hän totesi kasvien tuottavan happea auringonvalossa ja hiilidioksidia pimeässä. Ingenhousz teki kokeita vesikasvilla, jonka hän asetti nurin käännetyn suppilon alle. Löydöksensä hän keräsi koeputkeen.

Tutkimustulos oli niin merkittävä, että Ingenhouszia pidetään usein yhteyttämisen löytäjänä, vaikka todellisuudessa tietous on lisääntynyt pala palalta.

Sittemmin tietoa on kasvattanut esimerkiksi sveitsiläinen Nicolas de Saussure. Hän onnistui vuonna 1804 osoittamaan tarkoilla mittauksillaan, että kasvit käyttävät yhteyttäessään vettä ja hiilidioksidia.

Kurt Fagerstedt

fysiologisen kasvitieteen professori

Helsingin yliopisto

Voiko ihminen selvitä kylmästä syömällä tulisia chilejä?

Marre ja Paukku Sulin, 5

Ei voi. Chileissä on kapsaisiiniksi sanottua ainetta. Kapsaisiini aiheuttaa syödessä lämmittävän tunteen suussa ja joskus jopa kipua. Tämä johtuu aineen vaikutuksesta samoihin suun pinnan osiin, jolla tunnemme kuuman.

Kapsaisiini vaikuttaa myös kehomme lämpöä tuottavaan rasvakudokseen. Se aiheuttaa myös eräänlaisen stressi­reak­tion, joka johtuu hermoston toiminnan lisääntymisestä. Tämä tuottaa hieman lämpöä.

Kapsaisiinin vaikutukset jäävät kuitenkin vähäisiksi. Chilien syönti ei siis riitä lähellekään pitämään ihmistä lämpimänä kylmässä. Itse asiassa chilien syöminen kylmällä voi olla jopa huono ajatus, koska niiden syöminen voi vähentää muuta ruokahalua.

Kylmässä on nimittäin tär­keää olla hyvin ravittu. Vatsassa vapautuu lämpöä, kun ruuan ravinto­aineet pilkkoutuvat. Ruoan­ lämmittävä vaikutus voi kestää jopa viisi tuntia aterioinnin jälkeen.

Liian monen chilin syöminen kerralla voi olla vaaraksi terveydelle. Kapsaisiinin vaikutuksia ei kuitenkaan tunneta hyvin.

Tiina M. Ikäheimo

yliopistotutkija

Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus

Oulun yliopisto

Onko kaikkiin kysymyksiin vastaus?

Ilsa Koskinen, 8

Kysymys on vaikea, koska kysymyksiä on erilaisia. Esimerkiksi kysymyksiin, jotka koskevat mielipiteitä tai makuasioita, on aina vastaus, mutta niitä ei tarvitse perustella.

Toisaalta kysymyksiin siitä, mikä on oikein tai väärin, kuten onko oikein salata jotakin ystävältä, edellytetään vastaukselle myös perusteluja. Perustelut vaihtelevat, eikä yhtä oikeaa vastausta siksi ole.

Kysymyksiä, joihin on vain yksi oikea ja perusteltu vastaus esitetään esimerkiksi matematiikassa ja tieteessä yleensä. Näiden kysymysten kautta haluamme tietoa ympäröivästä maailmasta. Vastaukset pitää perustella siten, että ne voidaan testata ja tarkistaa. Joskus vastaus on epävarma, mutta oikea ja täsmällinen vastaus voi löytyä ajan kanssa. Nykyisin pystytään vastaamaan esimerkiksi siihen, miten flunssa tarttuu tai maailma syntyi.

Tiede tarjoaa myös esimerkkejä kysymyksistä, joihin se ei vielä pysty vastaamaan. Sellainen on kysymys, miksi näemme unia. Mutta on myös kysymyksiä, joihin tiede ei voi vastata lainkaan.

Esimerkiksi sellaiset kysymykset kuin ”mikä on elämän tarkoitus?” tai ”miltä sinusta tuntuu?” ovat vaikeita, koska ei ole selvää, mitä sanat ”elämä” ja ”tuntuu” tarkoittavat.

Lisäksi toinen ihminen ei voi vastata siihen, mitä toisen mielessä tapahtuu. Eikä ihminen itsekään aina osaa kuvata tunteitaan. Näin asiasta ei voi saada oikeanlaisia perusteluja. Voimmekin siis sanoa, ettei tällaiseen kysymykseen ole vastausta.

Gabriel Sandu

teoreettisen filosofian professori

Helsingin yliopisto