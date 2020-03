Viikon eläin

Evoluutiossa eläimille on kehittynyt erilaisia selviytymisen strategioita. Orava säilöö tulevaisuuden turvaksi pähkinöitä, varislinnut jyviä ja ihminen vessapaperia.

Pehmopaperituotteisin on mieltynyt myöskin hamsteri. Sillä on mainiot oltavat eristyksissä, yksin häkissään serlakasojen ympäröimänä. Hamsteri tykkää pehmeästä vessapaperista niin paljon, että rakentaa siitä jopa petinsä ja saattaa syödäkin sitä.

Rullan tyhjennyttyä pahvihylsy tarjoaa virikkeellistä ja mielenkiintoista puuhaa. Juoksupyörä pitää kuntoa yllä, kun ei häkistä parane poistua ulos temmeltämään.

Yksinolokaan ei hamsteria pänni. Hamsterit pysyvät mielellään etäällä lajitovereistaan ja saattavat käydä äksyiksi, jos henkilökohtaiseen tilaan änkeytyy toinen hamsteri. Vastakkaista sukupuolta ne sietävät pienen hetken ajan paritellakseen. Välttämättömät hommat siis hoidetaan, mutta hammasta purren.

Hamstereita on useita lajeja, ja lemmikkinä yleisimmin pidetty kultahamsteri on kotoisin Syyrian seudulta. Eläimestä on useassa kielessä tullut synonyymi hamstraamiselle. Hamsteri-nimi lienee perua keski­aikaisesta saksan kielestä.

Eläin tunnetaan tietysti muhkeista poskipusseistaan. Niiden avulla se voi kuljettaa tuhdin lastin ruokaa pesäänsä. Luonnossa hamsterit kaivelevat pesätunneleita, joissa on useita huoneita.

Lemmikkinä hamsteri on mielissään, jos sille tarjoaa vessapaperia. Pehmopaperista saa näet mukavan pehmusteen pesään. Hamsteri pupeltaa paperia poskiinsa ja vuoraa sillä petinsä.

Tästä huolimatta hamsteri ei ole erityisen tarkka hygieniastaan. Se syö omaa ulostettaan, eli puoliksi sulanutta ravintomassaa, samalla tavoin kuin jänis. Hamsteri on siis eräänlainen puolimärehtijä.

Jos nyt kotikaranteenin viihdykkeeksi on paperin lisäksi kaupasta tarttunut mukaan myös olutta ja sitä intoutuu toden teolla lipittämään pimennysverhojen takana, paisuu ihmiselläkin pää pian kaksinkertaiseksi ja posket näkyvät takaapäin.